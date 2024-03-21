Польща піднімала в небо авіацію через ракетну атаку на Київ

У оперативному командуванні польських ЗС повідомили, що були змушені задіяти власну і союзницьку авіацію через ракетний удар, якого війська РФ завдали уночі по Києву.

Збройні сили Польщі у ніч на четвер, 21 березня, піднімали в небо авіацію у зв'язку з тим, що війська РФ обстрілювали Україну зі стратегічних бомбардувальників. Про це повідомило оперативне командування польських Збройних сил у соцмережі X.

"Оперативне командування Збройних сил спостерігає сьогодні вночі активну діяльність дальньої авіації Російської Федерації, пов'язану із завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України, - йшлося у дописі. - Попереджаємо, що польська та союзницька авіація задіяна, що може спричинити підвищення рівня шуму, особливо в південно-східній частині країни".

Приблизно за три години у командуванні повідомили, що загроза минула, а розгорнуті сили та засоби повернулися до стандартної оперативної діяльності.

Війська РФ уночі завдали ракетного удару по Києву

У цей час війська РФ завдали ракетного удару по Києву, випустивши 29 крилатих ракет Х-101/Х-555 та дві балістичні "Іскандер-М"( KN-23) /Х-47М2 "Кинджал" зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС. Сили протиповітряної оборони збили всі ракети, однак уламки спричинили пошкодження низки будівель в Києві.

Також, за оновленими даними Київської міської військової адміністрації, внаслідок атаки у Києві поранень зазнали 13 людей, четверо з них - госпіталізовані. Ще четверо людей зазнали поранень на Київщині, повідомили у Національній поліції України.