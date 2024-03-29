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РФ уночі цілила у Канівську та Дністровську ГЕС - Зеленський

Дмитро Шварц
29 березня 2024 р.

Війська РФ під час удару 29 березня намагалися поцілити у Канівську та Дністровську гідроелектростанції, заявив України Зеленський. У Чернівецькій ОВА повідомили, що неподалік від Дністровської ГЕС були збиті ракети

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Дністровська ГЕС
Дністровська ГЕСФото: Ksya/DreamsTime/IMAGO/Panthermedia

Війська РФ під час масованого комбінованого удару у ніч на п'ятницю, 29 березня, цілили у Канівську та Дністровську гідроелектростанції. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський за підсумками засідання ставки Верховного головнокомандувача.

"Цієї ночі свідомими цілями ворога стали Канівська та Дністровська ГЕС. Країна-терорист хоче повторення екологічної катастрофи на Херсонщині (внаслідок руйнування дамби Каховської ГЕС - Ред.). Але тепер під загрозою не лише Україна, а й Молдова. Вода не зупиниться перед прикордонними стовпами, як не зупиниться і російська війна, якщо разом і вчасно не зупинити її в Україні", - зазначив президент в дописі у Telegram.

Зеленський наголосив, що зараз для України на перший план вийшла потреба в засобах протиповітряної оборони (ППО). "Через інтенсивність російських обстрілів необхідно швидше поповнювати запаси. Доручив посилити роботу з партнерами. Розраховуємо на їхню швидку реакцію", - заявив Зеленський.

Що залишила після себе повінь у Херсоні

Про те, що уночі війська РФ намагалися уразити Дністровську ГЕС, повідомив й начальник Чернівецької обласної військової адміністрації (ОВА) Руслан Запаранюк. Сили ППО збили російські ракети неподалік станції, зазначив він.

"Вже знайдені уламки двох ракет. Вибуховою хвилею пошкоджено адмінбудівлю, а також водогін у селі Ожеве Дністровського району, де впали уламки. Водночас водопостачання здійснюється у звичному режимі. На щастя, люди не постраждали", - написав він у дописі у Facebook.

"Укренерго" задіяло аварійні відключення у трьох областях

Водночас у національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що внаслідок нічної атаки військ диспетчерський центр вимушений застосувати до вечора графіки аварійних відключень у Дніпропетровській Запорізькій та Кіровоградській областях.

"Основна причина - відсутність достатнього обсягу генеруючих потужностей в системі для покриття споживання в окремих регіонах країни як наслідок нічної масованої російської атаки на українські електростанції", - пояснюється в дописі компанії у Facebook.

Також і далі діятимуть обмежень енергопостачання у Харківський області та у Кривому Розі, повідомили у компанії.В "Укренерго" закликали споживачів й у інших регіонах вкористовувати електроенергію ощадливо.

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Нагадаємо, що під масованим комбінованим ударом РФ у ніч на 29 березня опинилися 10 регіонів України. Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури зафіксували в шести областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій. За підрахунками Повітряних сил Збройних сил України, російські війська в цей раз випустили по Україні загалом 99 дронів і ракет різного типу.

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