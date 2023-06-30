Мінекономіки: Збитки від підриву КГЕС становлять $2 млрд

Прямі збитки для України від руйнування греблі Каховської гідроелектростанції становлять щонайменше два мільярди доларів. "Сума прямих збитків, спричинених підривом Каховської ГЕС, складає щонайменше $2 млрд. Йдеться про втрати житлово-комунального сектора, енергетики, сільського господарства, транспорту, екології, промисловості", - повідомляється у п'ятницю, 30 червня, на сайті українського уряду з посиланням на аналіз KSE Institute у співпраці з Офісом президента, мінекономіки та мінінфраструктури.

"Ми продовжуємо фіксувати пошкодження та обробляти збитки, спричинені підривом Росією дамби Каховської ГЕС. Серйозних втрат зазнав житловий фонд Херсонської та Миколаївської областей", - зазначила міністерка економіки Юлія Свириденко.

На Херсонщині затоплено до 30 тисяч будинків

Згідно з аналізом, прямі збитки від затоплення приватних будинків та супутньої інфраструктури оцінені в 950 мільйонів доларів. Попередньо в зону підтоплення потрапили близько 20-30 тисяч будинків у Херсонській області та понад 500 приватних будинків у Миколаївській області.

Понад чверть загальної суми збитків - 586 мільйонів доларів - пов'язана з руйнуванням деяких гідроелектростанцій, які необхідно "будувати з нуля". Загалом збитки для енергетики становлять 624 мільйони доларів.

Від повені постраждали понад 290 кілометрів доріг, додали в уряді, що оцінюється в 311 мільйонів доларів збитків для транспортної інфраструктури. Крім того, через затоплення 28 великих промислових об'єктів, розташованих на правому і лівому берегах Дніпра, збитки для промисловості становлять 105 мільйонів доларів.

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1,5 млрд збитків довкіллю

Збитки для сільського господарства оцінили в 25 мільйонів доларів. Водночас окремо міндовкілля оцінило шкоду навколишньому середовищу на 1,5 мільярда доларів, адже 150 тонн нафти витекли під час вибуху греблі. Наразі рівень солоності Чорного моря біля Одеси майже втричі нижчий за норму.

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За словами Свириденко, першочерговим питанням залишаєтьсязабезпечення постраждалих регіонів питною водою. Так, як зазначила міністерка економіки, бюджетний комітет погодив виділення 41 мільйона доларів на будівництво магістральних водогонів.

Аналітики вказують на відповідальність РФ

Руйнування греблі Каховської ГЕС на Херсонщині та самої станції сталося 6 червня, що призвело до катастрофічних наслідків з людськими жертвами. У цьому Україна звинувачує Росію, під окупацією і контролем якої перебувала ГЕС. Москва заперечує свою причетність до знищення КГЕС.

Американське видання New York Times проаналізувало інженерні плани ГЕС та поспілкувалося з фахівцями і дійшло висновку: греблю Каховської ГЕС було пошкоджено вибухом, який влаштувала Росія. Крім того, на думку фахівців американського Інституту вивчення війни (ISW), росіяни навмисно пошкодили греблю.

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