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Масований удар РФ: пошкоджені енергооб'єкти в 6 областях

Анастасія Шепелева | Віолетта Чайковська
29 березня 2024 р.

Внаслідок російської атаки в деяких регіонах застосовані аварійні відключення електроенергії.

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Наслідки атаки РФ по Києву в січні
Наслідки російського удару по Києву в січні (символічне фото)Фото: Kotenko Yevhen/Ukrinform/picture alliance

Під масованим комбінованим ударом РФ у ніч на п'ятницю, 29 березня, опинилися 10 регіонів України. 

Пошкодження об'єктів енергетичної інфраструктури зафіксували в шести областях: Дніпропетровській, Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Черкаській та Чернівецькій.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що через це у деяких регіонах застосовані аварійні відключення.

У компанії "ДТЕК" розповіли, що під ударом опинилися три їхні теплоелектростанції (ТЕС), унаслідок чого серйозно пошкоджене обладнання. "Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків", - ідеться в повідомленні.

У Дніпропетровській обласній військовій адміністрації (ОВА) уточнили, що в регіоні пошкоджені кілька енергетичних об'єктів у Дніпровському, Криворізькому та Кам'янському районах. 

Шестеро поранених

Як повідомили у міністерстві внутрішніх справ, за медичною допомогою після атаки звернулися шестеро людей, серед яких - дитина. 

Судячи з повідомлень "ДТЕК" і Дніпропетровської ОВА, один з постраждалих - енергетик. Йому оперативно надали необхідну медичну допомогу. Інші п'ятеро поранених, зокрема п'ятирічна дівчинка - у Кам'янському районі, де удар пошкодив дачний кооператив. Там двох чоловіків госпіталізували, одного з них - у важкому стані. 

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Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику