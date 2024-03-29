РФ завдала масованого комбінованого удару по Україні вночі

Російські війська били в ніч на 29 березня по Україні ударними дронами, крилатими і балістичними ракетами.

Війська РФ завдали в ніч на п'ятницю, 29 березня, масованого комбінованого удару по Україні. З вечора вони запустили ударні дрони типу Shahed, а вночі - ракети різних типів.

Як випливає з повідомлень Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), "шахеди" спочатку становили загрозу для східних, північних, центральних і південних регіонів, а тоді почали рухатися на захід. Дронова атака тривала до шостої ранку.

Близько півночі з російського аеродрому "Оленья" злетіли чотири стратегічні бомбардувальники Ту-95МС, які несуть крилаті ракети на борту, а близько четвертої ранку Повітряні сили ЗСУ попередили про пуски. Близько п'ятої ранку з російського аеродрому "Саваслейка" зафіксували зліт трьох винищувачів МіГ-31К, які запустили аеробалістичні ракети "Кинджал". На додачу до цього російські окупанти випустили балістичні ракети з Криму. О пів на сьому ранку в Україні оголосили відбій ракетної загрози.

Де працювала ППО

Голови Львівської обласної військової адміністрації (ОВА) Максим Козицький та Черкаської Ігор Табурець повідомили, що в їхніх регіонах працювала протиповітряна оборона (ППО). За даними ЗМІ, звуки вибухів чули також в Івано-Франківській, Хмельницькій та Дніпропетровській областях.

Через російську атаку по Україні збройні сили Польщі підняли в повітря власну та союзницьку авіацію.

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