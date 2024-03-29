99 ракет і дронів уночі: ЗСУ розповіли про масований удар РФ

99 ракет і дронів уночі: ЗСУ розповіли про масований удар РФ29 березня 2024 р.
У ніч на п'ятницю, 29 березня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням 99 засобів повітряного нападу.
За підрахунками Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська випустили:
- 60 ударних дронів типу Shahed-136/131 з Приморсько-Ахтарська в Курській області РФ,
- 21 крилату ракету Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в російському Енгельсі,
- 9 керованих авіаційних ракет Х-59 з дев'яти винущувачів-бомбардувальників Су-34 у Бєлгородській області РФ,
- 4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської області РФ,
- 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з трьох винищувачів МіГ-31К у Рязанській області РФ,
- 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з анексованого Криму.
Як відпрацювала ППО
Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити 84 з 99 цілей: 58 з 60 "шахедів" і 26 з 39 ракет.
Зокрема, збили 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 21 запущеної, 5 з 9 керованих авіаційних Х-59 і всі чотири крилаті "Іскандери".
Відповідно, не вдалося знищити два безпілотники, чотири крилаті Х-101/Х-555, чотири керовані авіаційні Х-59, три аеробалістичні "Кинджали" та дві балістичні "Іскандери".
Наслідки масованого удару РФ
Куди влучили ці цілі, та чи є наслідки від падіння уламків збитих цілей, Повітряні сили не повідомляють.
Відомо, що ціллю масованого удару РФ стали об'єкти паливно-енергетичного сектору України.