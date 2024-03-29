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99 ракет і дронів уночі: ЗСУ розповіли про масований удар РФ

Віолетта Чайковська
29 березня 2024 р.

Росія цілилась в об'єкти паливно-енергетичного сектору України. ППО вдалося знищити 58 з 60 "шахедів" і 26 з 39 ракет.

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Лініії електропередач, ЛЕП, електроенергія, електрика, світло, енергетика
Ціллю російського удару були об'єкти енергетичної інфраструктури УкраїниФото: Pavlo Palamarchuk/ZUMAPRESS/picture alliance

У ніч на п'ятницю, 29 березня, Росія завдала масованого комбінованого удару по Україні з застосуванням 99 засобів повітряного нападу.

За підрахунками Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ), російські війська випустили:

  • 60 ударних дронів типу Shahed-136/131 з Приморсько-Ахтарська в Курській області РФ,
  • 21 крилату ракету Х-101/Х-555 з 11 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС в російському Енгельсі, 
  • 9 керованих авіаційних ракет Х-59 з дев'яти винущувачів-бомбардувальників Су-34 у Бєлгородській області РФ,
  • 4 крилаті ракети "Іскандер-К" з Курської області РФ,
  • 3 аеробалістичні ракети Х-47М2 "Кинджал" з трьох винищувачів МіГ-31К у Рязанській області РФ,
  • 2 балістичні ракети "Іскандер-М" з анексованого Криму. 

Як відпрацювала ППО

Протиповітряній обороні (ППО) вдалося знищити 84 з 99 цілей: 58 з 60 "шахедів" і 26 з 39 ракет.

Зокрема, збили 17 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 21 запущеної, 5 з 9 керованих авіаційних Х-59 і всі чотири крилаті "Іскандери".

Відповідно, не вдалося знищити два безпілотники, чотири крилаті Х-101/Х-555, чотири керовані авіаційні Х-59, три аеробалістичні "Кинджали" та дві балістичні "Іскандери".

Наслідки масованого удару РФ

Куди влучили ці цілі, та чи є наслідки від падіння уламків збитих цілей, Повітряні сили не повідомляють.

Відомо, що ціллю масованого удару РФ стали об'єкти паливно-енергетичного сектору України.

Наслідки наймасштабнішої атаки РФ на українську енергетику