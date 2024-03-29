РФ ударила по енергетиці України: є пошкодження, відключення

РФ ударила по енергетиці України: є пошкодження, відключення29 березня 2024 р.
Російські війська під час масованого комбінованого удару в ніч на п'ятницю, 29 березня, вдарили по енергетичних об'єктах України.
"Чергова масована атака країни-терориста на нашу енергетику! Цього разу ворог б'є по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - написав у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко.
Як повідомила національна енергетична компанія "Укренерго", пошкоджень зазнали теплові (ТЕС) і гідроелектростанції (ГЕС) у центральному та західному регіонах.
У Дніпропетровській області застосували аварійні відключення, у Харківській - графік погодинних відключень.
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