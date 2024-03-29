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РФ ударила по енергетиці України: є пошкодження, відключення

Віолетта Чайковська
29 березня 2024 р.

Під час нічного масованого комбінованого удару пошкоджень зазнали ТЕС і ГЕС у Центрі та на Заході. В одній області запровадили аварійні відключення, ще в одній - графік погодинних відключень.

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Пожежа на Дніпровській ГЕС після російської ракетної атаки 22 березня 2024 року
Пожежа на Дніпровській ГЕС після ракетного удару РФ 22 березняФото: Denys Shmyha/Telegram/AP/picture alliance

Російські війська під час масованого комбінованого удару в ніч на п'ятницю, 29 березня, вдарили по енергетичних об'єктах України.

"Чергова масована атака країни-терориста на нашу енергетику! Цього разу ворог б'є по об'єктах у Дніпропетровській, Полтавській, Черкаській областях. Ціллю атаки дронами та ракетами були, зокрема, об'єкти генерації електроенергії. Енергетики, рятувальники вже працюють над ліквідацією наслідків", - написав у Facebook міністр енергетики Герман Галущенко. 

Як повідомила національна енергетична компанія "Укренерго", пошкоджень зазнали теплові (ТЕС) і гідроелектростанції (ГЕС) у центральному та західному регіонах.

У Дніпропетровській області застосували аварійні відключення, у Харківській - графік погодинних відключень. 

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