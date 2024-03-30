РФ зруйнувала одну з найбільших ТЕС Харківщини

Внаслідок російського ракетного удару 22 березня зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

Як повідомило "Центренерго" 29 березня, на станції знищені всі блоки, пошкоджене допоміжне обладнання.

"Ступінь руйнації різний, від повного - до значного. Зараз на підприємстві триває розбір завалів і немає доступу до більшої частини обладнання. Тому можливостей більш точно оцінити масштаб пошкоджень, точні цифри щодо суми, яка необхідна на відновлення, а також якихось прогнозів щодо часу ремонтів - немає", - зазначається в повідомленні.

Міністр енергетики Герман Галущенко під час візиту на ТЕС запевнив, що станцію відновлять за рахунок донорського фонду підтримки енергетики.

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Масштабні атаки на українську енергетику

Раніше Галущенко заявляв, що масована атака 22 березня стала наймасштабнішою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС - найбільшу гідроелектростанцію України.

29 березня Росія здійснила новий масований удар. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Внаслідок пошкоджень у кількох областях запровадили графіки відключень електроенергії.

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