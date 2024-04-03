Зеленський: Росія готує мобілізацію ще 300 тисяч осіб

Скільки людей планують мобілізувати в Україні, президент Володимир Зеленський не уточнив, але запевнив, що "пів мільйона нам не потрібно".

Росія "на 1 червня готує мобілізацію 300 тисяч додаткових військових", заявив президент України Володимир Зеленський у середу, 3 квітня, на спільній пресконференції з президентом Фінляндії Александером Стуббом.

Зеленський не уточнив, чи планує РФ оголошувати нову хвилю мобілізації, чи набере солдатів у межах тих мобілізаційних заходів, що тривають в країні.

Читайте також: Росія після виборів Путіна: нова мобілізація ймовірна?

Зеленський: Україні не потрібно мобілізовувати пів мільйона

Коментуючи питання мобілізації в Україні, президент зазначив, що після аудиту в Збройних силах (ЗСУ), було визначено, що "пів мільйона нам не потрібно".

"Я вдячний головкому за аудит. Важливо, що він знайшов сили і всередині ЗСУ. Відповідна кількість, яка не була на фронті - вони на фронті будуть", - повідомив Зеленський.

Втім, кількість людей, яку все ж планують мобілізувати, він не назвав. Зауважимо, що необхідність мобілізації 500 тисяч людей в грудні 2023 року озвучив сам президент, посилаючись на запит військового командування. На той час головнокомандувачем ЗСУ був Валерій Залужний.

Читайте також: Зеленський підписав закон про зменшення мобілізаційного віку до 25 років

Зеленський про удари по РФ: Вони розуміють лише силу

Відповідаючи на запитання про засудження окремими іноземними посадовцями ударів України по об'єктах на території РФ, зокрема по нафтопереробних заводах, він порекомендував їм відвідати українські міста, що постраждали від російських атак.

"Всі засудження з приводу окупації наших територій, ударів по нашій енергетиці, блекаутів, які ми пережили за ці два роки (…) всі ці засудження не призвели до зменшення атак РФ. Це говорить, що ці люди розуміють тільки одне: коли є потужна відповідь. Тому я вважаю, що навпаки, наші західні партнери повинні підтримувати українські відповіді", - наголосив Зеленський.