У Раді розглянули всі правки до проєкту про мобілізацію

Далі депутати сформують фінальну порівняльну таблицю, яку передадуть головному юридичному управлінню ВР. Після висновку юристів законопроєкт про мобілізацію розглянуть в сесійній залі.

Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки завершив розгляд усіх правок до законопроєкту про мобілізацію. Про це у п'ятницю, 29 березня, повідомив голова комітету народний депутат від фракції "Слуги народу" Олександр Завітневич.

"Комітет завершив розгляд усіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію, - зазначив він у дописі у Facebook. - Тепер разом із колегами додатково опрацюємо комітетські поправки, і буде сформована фінальна порівняльна таблиця. Далі таблиця буде передана до головного юридичного управління Ради, після отримання висновку якого законопроєкт буде розглянутий в залі парламенту".

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Нагадаємо, 7 лютого цього року оновлена версія урядового законопроєкту про мобілізацію №10449 була підтримана Верховною Радою у першому читанні. За це рішення проголосували 243 нардепи, що трохи більше необхідного мінімуму у 226 голосів. Тоді ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт у тому вигляді, який повторно запропонував 30 січня Кабінет міністрів України.

Документ, зокрема, передбачає зниження призовного віку, а також виключення з переліку висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) категорії "обмежено придатний". Усі, хто має такий статус, будуть зобов'язані ще раз пройти військово-лікарську комісію і мають бути визнані або придатними, або непридатними для служби. Водночас людей з інвалідністю всіх груп пропонується звільнити від військової служби. Вони зможуть долучитися до армії за власним бажанням, пропонували автори законопроєкту.

Також, як роз'яснували в міноборони, законопроєкт пропонує встановити для мобілізації віковий ценз від 25 до 60 років. Крім того, він передбачає, що з 2025 року у вищих навчальних закладах (ВНЗ) запроваджується базова військова підготовка, утім деякі категорії громадян від проходження цього виду військового вишколу можуть бути звільнені.

Крім того, проєкт нормативного акта передбачає запровадження базової військової служби замість строкової служби. У оборонному відомстві наголошують, що базова військова служба триватиме п'ять місяців у мирний час і три - в воєнний.

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