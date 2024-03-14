Міноборони пояснило необхідність мобілізувати 500 тисяч осіб

Додаткова мобілізація необхідна, зокрема, для можливості звільнити з війська бійців, які боронять Україну з перших днів повномасштабного вторгнення, кажуть у міноборони.

Міністерство оборони України оцінює потребу в мобілізації у 400-500 тисяч новобранців, які, зокрема, дадуть змогу звільнити з війська бійців, які боронять Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Відповідну заяву відомство зробило у коментарі виданню Financial Times , повний текст якого опублікувало пізно ввечері середи, 13 березня.

"400-500 тисяч є загальними оцінками, які коригуються, залежно від розвитку подій на театрі бойових дій, та які неможливо задовольнити одразу. Триває процес посилення збройних сил, зокрема, необхідний і для того, щоб мати можливість звільнити з війська тих, хто боронить державу з перших днів повномасштабного вторгнення", - наголосила пресслужба відомства у Facebook.

У міноборони нагадали, що зараз Верховна Рада розглядає законопроєкт, яким запропоновано встановити такий термін на рівні 36 місяців. Зміни до закону про мобілізацію, зауважили у відомстві, також дадуть можливість зрозуміти мобілізаційний потенціал в державі через вдосконалення процесу військового обліку, створення відповідних цифрових механізмів. "Зміни до механізму мобілізації стосуються підготовки військовослужбовців. Під час воєнного стану така підготовка становитиме до трьох місяців, що включає базову загальновійськову підготовку та підготовку за фахом", - йдеться у повідомленні.

МО про рекрутингову кампанію: Маємо понад 90 тисяч заявок

На запитання Financial Times, чи не краще набрати бійців на фронт з правоохоронців, а не з цивільних, міноборони зазначило, що новий законопроєкт пропонує мобілізацію певної частини поліцейських. "Утім, відсоток має бути визначено таким чином, щоб поліція й далі виконувала свою функцію забезпечення правопорядку", - йдеться у повідомленні.

При цьому у відомстві наголосили, що повномасштабній агресії неможливо протистояти виключно силами професіоналів, і єдиний механізм, що дозволяє стримати ворога - мобілізація громадян, придатних до військової служби.

Водночас рекрутингова кампанія МО, яка тільки розпочалася й поки що пропонує набір на обмежене коло військових спеціальностей, вже продемонструвала велику кількість охочих захищати батьківщину, стверджують у міноборони. "На майже вісім тисяч відкритих вакансій маємо понад 90 тисяч заявок", - додали у відомстві.

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Нагадаємо, Верховна Рада України схвалила законопроєкт про мобілізацію у першому читанні на початку лютого. До другого читання було запропоновано понад чотири тисячі поправок. Зокрема, пропозиція знизити вік мобілізованих до 25 років (сьогодні 27 років. - Ред.) викликала особливе обурення політиків.

Згідно з даними про чоловіче населення України, представлене парламентським комітетом з економіки, з 11,1 мільйона українських чоловіків віком від 25 до 60 років лише 3,7 мільйона оцінюються як придатні для мобілізації. Інші або вже беруть участь у бойових діях, або непридатні до військової служби за станом здоров'я, або перебувають за кордоном або вважаються критично важливими працівниками.