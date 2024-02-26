Володимир Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків під час воєнного стану. Він передбачає, що такі військові мають право на 12 місяців відстрочки від подальшої мобілізації.

Президент України Володимир Зеленський у понеділок, 26 лютого, підписав закон про звільнення в запас строковиків після завершення терміну служби під час воєнного стану. Це випливає з картки законодавчої ініціативи "Про внесення змін до глави ХІІ "Прикінцеві положення" Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу" щодо строків строкової військової служби" (№11035 ) на сайті Верховної Ради.

Парламент України схвалив проєкт закону в цілому 23 лютого. Документ передбачає, що військові, строк служби яких закінчився під час воєнного стану та був продовжений понад встановлені строки, "звільняються з військової служби в запас у строки, визначені указом президента України".

Також закон передбачає відстрочку від подальшої мобілізації строковиків на 12 місяців з дня звільнення з військової служби в запас, "якщо вони не висловили бажання продовжувати військову службу".

Нагадаємо, що водночас у парламенті готують до другого читання закон про посилення мобілізації. За словами народного депутата від фракції "Європейської солідарності" Олексія Гончаренка, депутати подали понад чотири тисячі правок, які протягом двох тижнів має опрацювати профільний комітет, тож розгляд у сесійній залі розпочнеться не раніше 6 березня.

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