У міноборони пояснили норми законопроєкту про мобілізацію

Законопроєкт пропонує встановити для мобілізації віковий ценз від 25 до 60 років. Крім того, цей нормативний акт передбачає запровадження базового військового вишколу та базової військової служби.

Міністерство оборони України пояснило деякі норми, які містить законопроєкт № 10449 про мобілізацію та військову підготовку. Зокрема, законопроєкт пропонує встановити для мобілізації віковий ценз від 25 до 60 років. Крім того, він передбачає, що з 2025 року у вищих навчальних закладах (ВНЗ) запроваджується базова військова підготовка, утім деякі категорії громадян від проходження цього виду військового вишколу можуть бути звільнені, повідомляє пресслужба відомства.

Базова військова служба замість строкової

Крім того, проєкт нормативного акта передбачає запровадження базової військової служби замість строкової служби. У оборонному відомстві наголошують, що базова військова служба триватиме п'ять місяців у мирний час і три - в воєнний.

Проєкт закону передбачає, що громадяни з 18 років можуть обрати час проходження базової військової служби, а також, незалежно від проходження базової військової підготовки чи служби, отримають відстрочку до досягнення мобілізаційного віку, наголосили в міноборони.

Сотні правок до законопроєкту про мобілізацію

13 березня цього року пресслужба Верховної Ради України оприлюднила заяву члена профільного парламентського Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександра Федієнка про те, що на той момент профільний комітет вже більш ніж удвічі зменшив кількість правок до законопроєкту.

"Щодня розглядається близько 300 правок. Депутатам, які подали свої правки й наполягають на них, була надана можливість приходити на засідання комітету й відстоювати їх, а комітет враховуватиме чи не враховуватиме ці пропозиції. При цьому комітет відхилив усі пропозиції щодо тимчасових обмежень для "ухилянтів", а залишив тільки норму стосовно обмеження керування транспортним засобом", - зазначав політик.

Він наголосив, що сам закон вибудовується з точки зору норм права як рамковий механізм, а спосіб виконання вже визначатимуть підзаконні документи.

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Минулого тижня народна депутатка від фракції "Європейської солідарності" Ірина Фріз повідомила, що профільний комітет не підтримав надання відстрочки від мобілізації низці чиновників та службовців, на чому наполягав дехто з законодавців. Йшлося про осіб начальницького складу НАБУ та ДБР, співробітників МЗС України та осіб, які мають дипломатичний ранг Надзвичайного та Повноважного посла, осіб, які є релігійними проповідниками, наставниками або іншими священнослужителями релігійних організацій, працівників позашкільної освіти, творчих працівників. Натомість комітет підтримав відстрочку для аспірантів усіх форм навчання.

Нагадаємо, 7 лютого цього року оновлена версія урядового законопроєкту про мобілізацію №10449 була підтримана Верховною Радою у першому читанні. За це рішення проголосувало 243 нардепи, що трохи більше необхідного мінімуму у 226 голосів. Тоді ВР ухвалила у першому читанні законопроєкт у тому вигляді, який повторно запропонував 30 січня Кабінет Міністрів України.

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Документ, зокрема, передбачає зниження призовного віку, а також виключення з переліку висновків військово-лікарської комісії (ВЛК) категорії "обмежено придатний". Усі, хто має такий статус, будуть зобов'язані ще раз пройти військово-лікарську комісію і мають бути визнані або придатними, або непридатними для служби. Водночас людей з інвалідністю всіх груп пропонується звільнити від військової служби. Вони зможуть долучитися до армії за власним бажанням, пропонували автори законопроєкту.