Малюська: Проєкт про призов засуджених днями внесуть у Раду

Законопроєкт щодо можливості мобілізації засуджених і ув'язнених внесуть до Верховної Ради України наступного тижня. Про це у суботу, 9 березня, в ефірі національного телемарафону повідомив міністр юстиції Денис Малюська.

"Я думаю, що на наступному тижні він буде зареєстрований. На найближчих сесійних засіданнях Ради він буде голосуватися в першому читанні і в другому так само. Я очікую, що це точно весна, не пізніше, і думаю, навіть, не кінець весни", - сказав міністр.

Малюська зазначив, що на прохання військових із законопроєкту буде виключена можливість мобілізації засуджених, які порушували військову дисципліну, вчиняли злочини, пов’язані з виконанням військового обов’язку і злочини проти державності.

"Такі категорії, напевно, під мобілізацію не підпадуть. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності", - сказав він.

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Міністр не очікує затягування розгляду в парламенті законопроєкту, тому що "поки що не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти".

Водночас він додав, що не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до своїх підрозділів. "Ми не будемо і не плануємо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати батьківщину", - сказав Малюська.

Міністр юстиції наголосив, що "є дуже багато, тисячі, ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями" і захищати країну.

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