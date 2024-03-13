У ВР внесли законопроєкт про призов засуджених і ув'язнених

Внесений законопроєкт регламентує можливості мобілізації засуджених і ув'язнених. Утім, у мін’юсті раніше запевняли, що призиватимуть у військо не всіх покараних порушників закону.

Група народних депутатів України на чолі з головою політичної партії "Слуга народу" Оленою Шуляк внесла в середу, 13 березня, до Верховної Ради України законопроєкт, що передбачає можливість мобілізації засуджених і ув'язнених. Це зазначено в оприлюдненій цього ж дня картці законопроєкту .

Зазначається, що проєкт нормативного акту зареєстровано за номером 11079. Жодних документів до картки законопроєкту поки не додали.

Малюська: Служити готові тисячі засуджених, але мобілізують не всіх

Минулого тижня міністр юстиції України Денис Малюська в ефірі національного телемарафону запевнив, що "є дуже багато, тисячі, ув’язнених і засуджених, які готові стати військовослужбовцями" і захищати країну.

Утім, він пояснив, що на прохання військових із законопроєкту буде виключена можливість мобілізації засуджених, які порушували військову дисципліну, вчиняли злочини, пов’язані з виконанням військового обов’язку і злочини проти державності. "Такі категорії, напевно, під мобілізацію не підпадуть. Але остання крапка буде поставлена парламентом. Ми їм покажемо узгоджену позицію з Силами оборони і покажемо приблизно статистику готовності", - припускав він.

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Крім того, не всі військові командири готові брати засуджених та ув'язнених до своїх підрозділів, визнавав міністр. "Ми не будемо і не плануємо нікому нав’язувати таких мобілізованих військовослужбовців. Скоріш за все, це будуть окремі загони. Але в будь-якому разі лише командири, які розуміють, з ким матимуть справу, як з цим працювати, отримають відповідні підрозділи, щоб вони могли захищати батьківщину", - казав Малюська.

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Щодо можливої тривалості розгляду законопроєкту в парламенті, то урядовець не очікував затягування, бо, за його словами, "поки що не зустрічав жодного політика, депутата чи керівника Збройних сил, який був би активно проти".