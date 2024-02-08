Арахамія про мобілізаційний законопроєкт: Роботи буде багато

Лідер парламентської фракції "Слуги народу" Давид Арахамія попередив, що опрацювання законопроєкту про мобілізацію до другого читання є нелегким завданням і потребує багато роботи.

Лідер парламентської фракції партії "Слуга народу" Давид Арахаміяпопереджає, що опрацювання законопроєкту промобілізацію до другого читання є нелегким завданням і потребує багато роботи. "Маємо збалансувати інтереси військового командування, бізнесу і громадян. Завдання не з легких, роботи буде багато", - написав Арахамія у Telegram у четвер, 8 лютого.

Голосування у Верховній Раді за урядовий законопроєкт у першому читанні відбулося напередодні.

Арахамія, чия фракція віддала за законодавчий акт 178 голосів, додав, що "питання до нього є у всіх". Він, зокрема, наголосив, що до другого читання буде переглянутий підхід щодо аспірантів, а також щодо блокування особистих рахунків громадян.

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Водночас народна депутатка Ірина Геращенко з фракції "Європейської солідарності", що разом з фракцією "Батьківщини" не дала жодного голосу за законопроєкт у першому читанні, зауважила, що "проєкт розглядали за скороченою процедурою, без запитань міністру і без дискусії". "Ми так і не дочекалися позиції Верховного головнокомандувача щодо проєкту, хоч мобілізація - це його відповідальність. (...) Законопроєкт отримав негативні висновки антикорупційного комітету, уповноваженого з прав людини, комітету соцполітики, Европейської бізнес-асоціації, науково-експертного управління", - написала вона у Facebook. Геращенко запевнила, що її фракція готує поправки, аби до другого читання виправити антиконституційні і корупційні норми.