Зеленський про атаки по НПЗ у РФ: США не реагували позитивно

Реакція США на удари України по російських нафтопереробних заводах - негативна, але вони не можуть запобігти цьому, адже ЗСУ використовують дрони українського виробництва, каже Володимир Зеленський.

Реакція Сполучених Штатів Америки на українські удари по нафтопереробних заводах (НПЗ) на території Росії була негативною, визнав президент Володимир Зеленський. Водночас він зауважив, що США не можуть цьому запобігти, адже Україна використовує свою зброю.

"Реакція США на це не була позитивною... Ми використовували свої дрони. Ніхто не може сказати нам, що ми не можемо", - сказав Зеленський в інтерв'ю колумністу The Washington Post, оприлюдненому ввечері 29 березня.

За його словами, в нинішніх умовах браку засобів протиповітряної оборони (ППО) єдиний варіант зупинити російські удари по енергетичній мережі України - змусити Росію "заплатити таку ж ціну".

"Якщо немає ППО, щоб захистити нашу енергосистему, і росіяни атакують її, моє запитання: чому ми не можемо їм відповісти? Їхнє суспільство має навчитися жити без бензину, без дизеля, без електрики. Це справедливо", - зауважив Зеленський.

Він запевнив, що як тільки РФ припинить атаки, Україна також зупиниться.

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Зеленський: ATACMS потрібні для ударів по авіації РФ у Криму

Водночас Зеленський попередив, що "безпілотників недостатньо для перемоги у війні", бо "це не ракети".

"Коли у Росії є ракети, а у нас немає, вони атакують ракетами все: газ, енергетику, школи, заводи, цивільні будівлі. ATACM-300s - це відповідь", - сказав він.

За його словами, Україна використовувала б ці далекобійні ракети не для атак по території Росії, а для ураження аеродромів в окупованому Криму, з яких війська РФ запускають літаки з високоточними ракетами та атакують українські міста.

"Коли Росія дізнається, що ми можемо знищити ці літаки, вони не будуть атакувати з Криму. Це як з морським флотом. Ми їх витіснили з наших територіальних вод. Зараз ми їх витіснимо з аеропортів Криму", - сказав він.

Зеленський: Без допомоги США ми будемо змушені відступати

На запитання, чи вважає він президента США Джо Байдена надто обережним у постачанні зброї, Зеленський відповів, що той "обережний щодо ядерного удару з боку Росії".

"Путін - божевільний. У світі немає нікого, хто міг би на 100 відсотків сказати, що він буде робити. Ось чому Байден обережний. Путін підступний, але не розумний. Коли ви боретеся з розумною людиною - це бій за правилами, а коли з підступною - це завжди небезпечно", - сказав він.

При цьому Зеленський визнав, що зволікання Конгресом США з затвердженням військової допомоги дорого обійшлося Україні, зокрема унеможливило планування подальших воєнних операцій.

"Якщо немає підтримки США, це означає, що у нас немає ні ППО, ні ракет Patriot, ні засобів радіоелектронної боротьби, ні 155-міліметрових артилерійських снарядів. Це означає, що ми будемо повертатися назад, відступати крок за кроком, маленькими кроками", - наголосив президент.