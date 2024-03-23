Удари дронів вивели з ладу 10% потужностей НПЗ РФ - Лондон

Залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт нафтопереробних заводів може зайняти значний час й витрати. А санкції обіцяють збільшити час і вартість ремонту через пошук нового обладнання, пише британська розвідка.

Дронові удари України по нафтопереробних заводах (НПЗ) могли вивести з ладу щонайменше 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей. Про це йдеться у звіті британської розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Сполученого Королівства у соцмережі Х у суботу, 23 березня.

"Нещодавні удари по НПЗ, ймовірно, вивели з ладу щонайменше 10 відсотків російських нафтопереробних потужностей. Залежно від масштабу пошкоджень, капітальний ремонт може зайняти значний час й витрати. Санкції, найбільш вірогідно, збільшать час та його вартість через пошук обладнання, необхідного для заміни (пошкодженого чи знищеного. - Ред.)”, - йдеться в огляді.

Також британська розвідка звернула увагу на те, що деякі з найвіддаленіших атакованих об'єктів розташовано приблизно за 900 кілометрів від України, що демонструє можливості дронів. "Ці удари завдають фінансових збитків Росії, впливаючи на внутрішній паливний ринок", - йдеться в огляді.

Крім цього, британські розвідники прокоментували плани Росії розгорнути системи протиповітряної оборони (ППО) "Панцирь" для захисту НПЗ та вважають малоймовірним, що РФ зможе захистити всі вразливі об'єкти.

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Атаки дронів на російські НПЗ

За останні тижні посилилися атаки безпілотників на російські нафтопереробні заводи. Згідно з інформацією українських військових, з 2022 року Київ щонайменше 12 разів атакував великі російські НПЗ. Цього року відбулося вже щонайменше 9 подібних атак, унаслідок яких у Росії підвищили ціни на бензин і знизили обсяги переробки нафти.

Колишня аналітиня ЦРУ Геліма Крофт, як пише газета Financial Times, зазначила, що Україна може вразити значну частину російської енергетичної інфраструктури, поставивши під загрозу близько 60 відсотків експорту країни. За даними видання, США закликали Україну припинити удари по російських НПЗ.

Раніше аналітики британської розвідки дійшли висновку, що численні дронові удари, яких українські сили завдали по нафтопереробних заводах на території Росії, ймовірно, призвели до тимчасового скорочення нафтопереробних потужностей РФ.