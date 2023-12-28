Росія втратила вже три великі десантні кораблі - розвідка

Розвідка Британії: за час повномасштабної війни проти України Чорноморський флот РФ втратив три великі десантні кораблі. Defense Express: у Чорному морі лишається до семи боєздатних російських суден такого типу.

Після знищення великого десантного корабля (ВДК) "Новочеркасск" в окупованому Криму кількість кораблів такого типу, які втратив Чорноморський флот РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну, зросла до трьох.

"Саратов" затонув 24 березня 2022 року, тоді як функціональність "Минска" була знищена в сухому доку 13 вересня 2023 року. Ще два ВДК, ймовірно, були пошкоджені", - йдеться в огляді британської військової розвідки, оприлюдненому міністерством оборони Великобританії в четвер, 28 грудня, у соціальній мережі X.

У Британії вважають, що Росія, ймовірно, планувала використати свої ВДК для значних десантних операцій в рамках вторгнення, тому подвоїла їхню кількість під час підготовки до агресії. Але оскільки війна затягнулася, їх дедалі частіше використовують для забезпечення матеріально-технічної підтримки, зважаючи на "відносно крихке автомобільне та залізничне сполучення Кримським мостом", йдеться в звіті . Виходячи з сильної вторинної детонації, розвідники припускають, що "Новочеркасск" перевозив вантаж з вибухівкою.

У Чорному морі залишається до 10 російських ВДК

За підрахунками видання Defense Express , зараз у Чорному морі перебуває близько 10 російських ВДК: два - проєкту 1171 "Тапир" (як знищений "Саратов"), сім - проєкту 775 (як "Минск" і "Новочеркасск") та один - проєкту 11711.

Виходячи з супутникових знімків, декілька з цих кораблів потребують ремонту. Так, станом на 20 грудня, з чотирьох ВДК проєкту 775 у Севастополі два очікували ремонту, ще один десантний корабель перебував у сухому доку.

Видання доходить висновків, що "реальна боєздатна кількість ВДК у РФ може становити лише до семи кораблів".