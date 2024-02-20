NBC: США можуть передати Україні нові далекобійні ATACMS

Якщо республіканці у Конгресі продовжать блокувати військову допомогу Україні, Білий дім може звернутися до одного із союзників, щоб забезпечити Київ ракетами ATACMS, повідомляє NBC.

Адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, аби забезпечити Україну сучасними ракетами дальнього радіусу дії, повідомляє американський телеканал NBC News на своєму сайті у понеділок, 19 лютого, із посиланням на двох неназваних американських чиновників.

Наприкінці 2023 року США почали постачати в Україну ракетні системи ATACMS, проте досі це були менш сучасні моделі із середнім радіусом дії, нагадують журналісти. Наразі, як розповіли співрозмовники телеканалу, Вашингтон схиляється до постачання ракет з більшим радіусом дії, які б дозволили Україні "завдавати більш дальніх ударів у межах півострова Крим, який контролюється Росією".

Однак, доля фінансування поставок озброєння в Україну досі залишається невизначеною через позицію республіканців у Конгресі США. 13 лютого Сенат США схвалив пакет допомоги Україні, Ізраїлю та Тайваню на суму 95,3 мільярда доларів. Водночас речник Палати представників Конгресу Майк Джонсон заявив, що її депутати, швидше за все, відхилять цей законопроєкт, оскільки в актуальній редакції документа не прописані витрати на посилення прикордонного контролю на південному кордоні США. На цьому аспекті наполягає Республіканська партія, яка має більшість в нижній палаті Конгресу США.

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Комплекси ATACMS можуть увійти у наступний пакет допомоги Україні

Представники оборонного відомства повідомили NBC News, що США мають обмежені запаси комплексів ATACMS і що вони навряд чи відправлять їх в Україну без грошей на поповнення власних запасів. Водночас, якщо Конгрес схвалить виділення додаткових грошей на допомогу Україні, ракети ATACMS із дальнім радіусом дії можуть увійти в один з перших пакетів військової допомоги, профінансованих за рахунок цих грошей, повідомили джерела телеканалу. Якщо фінансування буде схвалене - у США є і артилерія, і боєприпаси, які готові до негайної передачі Україні, додали чиновники. Вони також не виключили, що Вашингтон може попросити союзників передати ракети Україні та поповнити їхні запаси.

Білий дім на момент публікації не надав NBC News свого коментаря. У заяві речника Пентагону йдеться: "Без додаткового законопроєкту (про фінансування. - Ред.) у нас наразі немає пакета допомоги у сфері безпеки для України. Водночас я не спекулюватиму на тему наповнення будь-яких майбутніх пакетів, якщо законопроєкт буде ухвалено".

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Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів журналістам, що 17 лютого під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на Мюнхенській конференції з безпеки він "провів багато часу, наводячи аргументи на користь ATACMS". Як уточнив Кулеба, Україні потрібна модель цього комплексу з радіусом дії 300 кілометрів, за її допомогою ЗСУ могли б знищити ланцюжки логістики та постачання і склади боєприпасів російської армії далеко за лінією фронту.