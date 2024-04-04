НАТО: На фронті важкий стан, але ЗСУ можуть здобути перевагу

Кілька країн НАТО пообіцяли пошукати у своїх запасах системи Patriot, щоб передати їх Україні. Тим часом в Альянсі думають над планом довгострокової військової допомоги ЗСУ.

Під час засідання Ради Україна-НАТО, яке пройшло в Брюсселі у четвер, 4 квітня, українська сторона просила союзників терміново надати більше систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot, щоб захиститися від ракетних ударів Росії. За словами генерального секретаря Північноатлантичного альянсу Єнса Столтенберга, кілька країн-членів пообіцяли Україні "провести інвентаризацію" своїх запасів зброї та допомогти.

Перед засіданням у штабквартирі НАТО відбулися заходи з нагоди 75-річчя Альянсу. Відразу після урочистостей Столтенберг і міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба поспілкувалися з журналістами. "Я не хотів би псувати вечірку з нагоди дня народження, але моє послання сьогодні таке: Patriot", - сказав Кулеба.

За його словами, життя українців, безпека української економіки та міст залежать від систем ППО. "Але ми говоримо саме про Patriot, бо це єдині системи, які можуть перехоплювати балістику, а лише в березні Росія випустила по Україні 94 балістичні ракети", - сказав міністр. Він наголосив, що надання систем Patriot Україні залежить лише від союзників НАТО, "які мають їх багато".

У НАТО терміново шукають Patriot для України

Схоже, під час засідання аргументи Кулеби були переконливими, бо на підсумковій пресконференції Столтенберг зазначив, що країни-члени Альянсу "розуміють нагальність" у наданні Україні систем ППО, і деякі з них погодилися вивчити свої запаси зброї, "щоб зрозуміти, чи можуть вони надати більше протиракетних систем, зокрема Patriot, а також гарантувати, що ті системи, які вже є в Україні, мають боєприпаси та запасні частини для того, щоб функціонувати належним чином".

Столтенберг пояснив, що для ефективної повітряної оборони важлива не лише наявність самих батарей, а й ракет-перехоплювачів. "Кілька союзників пообіцяли, що вони докладуть нових зусиль, щоб знайти і надіслати більше систем. Але не буду вдаватися у деталі, поки вони самі не завершать цей процес", - сказав генсек.

Столтенберг: ЗСУ потребують більшої допомоги

У НАТО визнають, що ситуація на фронті в Україні "залишається серйозною". "Україна потребує більше систем протиповітряного захисту, більше боєприпасів і більше допомоги", - наголосив Столтенберг.

При цьому він зауважив, що протягом останніх днів кілька країн-членів НАТО оголосили нові ініціативи та партії військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ). Зокрема, Німеччина заявила, що виділить майже 600 мільйонів євро на реалізацію чеської ініціативи з закупівлі боєприпасів 155-міліметрового калібру, Великобританія - що надасть 10 тисяч дронів, Франція - виділить "ще більше ракет і броньованих авто", а Фінляндія - передасть озброєння на 188 мільйонів євро.

"Але нам треба робити ще більше, нам треба зробити нашу підтримку міцнішою та довготерміновою", - наголосив генсек НАТО.

Два сценарії ситуації на фронті в Україні

Від того, чи зможуть союзники об'єднатися та надати Україні всю необхідну військову підтримку, залежатиме розвиток ситуації на фронті в найближчі тижні та місяці, сказав генсек, оцінюючи ймовірність наступу російської армії в травні-червні, про що останнім часом повідомляють деякі ЗМІ.

Столтенберг зазначив, що Росія "продовжує тиснути вздовж лінії фронту", мобілізує більше людей та "готова жертвувати людьми і зброєю заради найменших просувань".

"Це серйозно. І, фактично, існує два сценарії можливого розвитку ситуації. Або союзники НАТО зможуть мобілізувати підтримку, і Україна зможе відбити більше своїх територій. Або інший сценарій: ми не будемо спроможні мобілізувати цю допомогу, і тоді є реальний ризик, що Росія захопить ще більше територій, а ми опинимося у ще небезпечнішій ситуації", - сказав генсек.

Він переконаний, що, якщо союзники нададуть Україні всю необхідну зброю, "українці зможуть здобути нові переваги на фронті", тому зміцнення ЗСУ - "єдиний спосіб показати Володимиру Путіну, що він не переможе".

"І це єдиний спосіб переконати його сісти за стіл переговорів і домовитися про прийнятне рішення, за якого Україна здобуває перевагу як суверенна і незалежна держава. Я твердо переконаний, що це можливо", - наголосив Столтенберг.

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