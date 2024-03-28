Зеленський про ситуацію на фронті: РФ планує новий наступ

Українським захисникам вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, однак РФ готує новий наступ, який може розпочатися вже незабаром, заявив Зеленський в інтерв'ю CBS News. Він закликав Захід надати ЗСУ потрібну зброю.

Президент України Володимир Зеленський застеріг щодо високої ймовірності нового наступу російських військ на фронті. Таке припущення Зеленський висловив у в інтерв'ю телеканалу CBS News , оприлюдненому в четвер, 28 березня.

За словами Зеленського, українським військовим вдалося стабілізувати ситуацію на фронті, однак є імовірність того, що РФ готує новий потужний наступ уже найближчим часом.

"На сьогодні на сході нашої держави, де було і є найнебезпечніше з усіх напрямків, ситуацію стабілізовано наскільки це можливо з огляду на факт дефіциту відповідної зброї, амуніції", - сказав він. Зеленський пояснив, що наразі обстановка там краща, ніж була два-три місяці тому.

Загроза нового наступу військ РФ і нагальні потреби ЗСУ в озброєнні

Водночас Зеленський застеріг, що, за наявною інформацією, Росія готуватиме нові наступальні дії, які можуть розпочатися вже наприкінці травня або у червні. На тлі цього українські війська вже зараз потребують посилення західної допомоги, наголосив він.

"До цього ми повинні не тільки готуватися, не тільки стабілізувати ситуацію, тому що партнери іноді дуже радіють, що ми стабілізували ситуацію, - заявив Зеленський. - Ми кажемо: "Ні, нам треба зараз допомога для того, щоб готувати бригади, яким доведеться воювати за нашу землю, особливо в момент контрнаступальних дій, які Росія хоче розпочати", - сказав Зеленський.

За словами українського лідера, Україна потребує цілої низки озброєнь, але є пріоритети. "Номер один - це протиповітряна оборони (ППО) і артилерійські снаряди", - уточнив Зеленський. На тлі цього Зеленський наголосив і на важливості характеристик снарядів. "Щоб захищати, стабілізувати ситуацію, треба мати паритет, а щоб наступати - треба мати більшу силу. Ми сьогодні воюємо на дипломатичному фроні за паритет", - вказав він.

Зеленський: Захід допоміг Україні пережити зиму

Український президент визнав, що Україна пройшла зиму без масштабних відключень електроенергії завдяки тому, що Захід надав потрібні для Києва системи ППО та ракети до них й інші боєприпаси. Якби не це, то зима "могла б бути для нас же складною", визнав Зеленський. Однак, це не зменшує потребу Сил оборони України в артилерії, додав він. Зеленський вказав на важливість того, щоб Сполучені Штати передали Україні системи Patriot, зокрема для "розблокування" українського неба. Ще однією важливою потребою України є далекобійні західні ракети, співставні за дальністю з російськими крилатими ракетами, додав Зеленський.

На тлі цього Зеленський попередив, що війна "може прийти і в Європу, і в США" і що це може відбутися "дуже швидко". Як приклад цього, він вказав на непоодинокі випадки, коли російські ракети порушували повітряний простір Польщі.

"Якщо в Європу прийде Путін, прийде ця агресія, прийде його армія, тоді солдати Сполучених Штатів, громадяни Сполучених Штатів Америки прийдуть і будуть захищати Європу, бо це члени НАТО. І тому дуже швидко війна може прийти в США", - застеріг президент України.

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