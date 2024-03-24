Російська ракета залетіла в Польщу, підіймали авіацію

Російська крилата ракета перебувала в повітряному просторі Польщі 39 секунд. Була "активізована польська та союзницька авіація".

Одна з крилатих ракет, якою росіяни атакували Україну в ніч на неділю, 24 березня, о 4:23 увійшла у повітряний простір Польщі поблизу села Осердів у Люблінському воєводстві, повідомило оперативне командування польських Збройних сил у соцмережі X.

Вона знаходилась над територією країни 39 секунд. "Протягом усього польоту за нею спостерігали військові радари", - зазначили у відомстві.

Там додали, що "були запущені всі необхідні процедури" для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема "активізована польська та союзницька авіація".

Це не перший випадок, коли через атаку РФ по Україні Польща задіює авіацію. Так, під час атаки на Київ 21 березня, в небо країни також підіймали літаки.

29 грудня під час масованого удару РФ по Україні російська ракета на три хвилини увійшла вглиб польської території на 40 кілометрів. Тоді міністерство закордонних справ Польщі передало російській стороні ноту з вимогою пояснити порушення повітряного простору. Інцидент також обговорювався з керівництвом Північноатлантичного альянсу (НАТО).