У Польщі пояснили, чому не збили російську ракету

Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту вказувала на те, що ракета покине повітряний простір Польщі. У разі збиття ракети уламки становили б ризик для місцевого населення, заявили Збройні сили Польщі.

Рішення про можливе збиття російської ракети, яка залетіла у повітряний простір Польщі у ніч на неділю, 24 березня, могло бути ризикованим, передусім для місцевого населення. Про це заявив речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, підполковник Яцек Горишевський, передає RMF FM у неділю.

За його словами, рішення про те, що ракету не збиватимуть, ухвалив командувач оперативного командування Збройних сил Польщі. "Рішення базувалося на інформації з наших радіолокаційних систем. Оцінка траєкторії, швидкості та висоти польоту ракети вказувала на те, що вона покине наш повітряний простір", - заявив речник.

Горишевський також додав, що сама ракета важить понад дві тонни, з яких 400 кілограмів - це бойове навантаження. "Після того, як ракета буде збита, її уламки впадуть на нашу територію. Сюди ж потраплять і залишки ефектора, який використовувався для збиття самої ракети", - пояснив він.

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Якби ракета летіла вглиб Польщі, могло б бути ухвалене рішення про її збиття черговими парами літаків F-16, наголосив речник.

"Це оперативний командувач Збройних сил оцінює ситуацію і уповноважений ухвалювати таке рішення. З іншого боку, пілот винищувача, навіть отримавши дозвіл на збиття такої ракети, може не зробити цього в ситуації, коли розуміє, що її уламки можуть впасти на лікарню або школу. Місце падіння ракети також має значення для процесу ухвалення рішення", - зазначив він.

Горишевський вказав, що Росія навмисно маневрує своїми ракетами таким чином, щоб вони робили коло і вражали цілі в Україні із заходу. "Українська протиповітряна оборона усвідомила, що більшість російських ракет прилітають зі сходу або півночі, захисники менш схильні очікувати нападу із заходу", - сказав він.

Російська ракета у повітряному просторі Польщі

Раніше у неділю Оперативне командування Збройних сил Польщі повідомило, що о 4:23 російська ракета увійшла у повітряний простір країни поблизу села Осердів у Люблінському воєводстві і перебувала над польською територією 39 секунд. Також там додали, що "були запущені всі необхідні процедури" для забезпечення безпеки повітряного простору Польщі, зокрема "активізована авіація Польщі і союзників".

Пізніше міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш під час пресконференції заявив, що російська ракета була б збита, якби були якісь ознаки того, що вона прямувала до цілі в Польщі. За його словами, ракета проникла в польський повітряний простір приблизно на кілометр або два.