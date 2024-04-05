Шмигаль: РФ знищила 80 відсотків потужностей ТЕС України

Для забезпечення роботи енергетичної системи після російських ударів Україна розраховує на підтримку партнерів, каже прем'єр міністр Денис Шмигаль.

Упродовж останніх тижнів через удари російських військ по енергетичній інфраструктурі були знищені 80 відсотків потужностей українських теплових електростанцій (ТЕС), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Росія продовжує енергетичний терор. Лише за останні тижні росіяни знищили більше шести гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. Протягом останніх кількох тижнів Росія знищила 80 відсотків української теплової генерації", - розповів Шмигаль в інтерв'ю естонському мовнику ERR , оприлюдненому 4 квітня.

Прем'єр зауважив, що для забезпечення роботи енергосистеми Україна розраховує на підтримку партнерів, зокрема Естонії. "Ми знаємо, що у вас є старе обладнання радянського типу. Нам би дуже допомогло, якби у нас були запчастини - щоб відновлювати постраждалі блоки електростанцій та повертати до ладу частину енергетичних потужностей", - зазначив він.

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Шмигаль про атаки на НПЗ: Росіяни мають платити за агресію

Коментуючи атаки на нафтопереробні заводи (НПЗ) у Росії, Шмигаль назвав їх "підтримкою санкцій, введених проти промисловості РФ".

"Заводи припиняють експортувати бензин і дизель, це впливає на дефіцит продукції - я маю на увазі паливо на російських бензозаправках. Мешканцям Росії слід зрозуміти, що вони мають платити за агресію. Це пряма комунікація з російським населенням", - сказав прем'єр.

Щодо реакції західних партнерів, зокрема США, на ці удари, Шмигаль зауважив, що "нас не підтримують, але не можуть заборонити нам продовжувати боротьбу за свободу та незалежність".