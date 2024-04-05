Шмигаль: РФ знищила 80 відсотків потужностей ТЕС України

Шмигаль: РФ знищила 80 відсотків потужностей ТЕС України5 квітня 2024 р.
Упродовж останніх тижнів через удари російських військ по енергетичній інфраструктурі були знищені 80 відсотків потужностей українських теплових електростанцій (ТЕС), повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
"Росія продовжує енергетичний терор. Лише за останні тижні росіяни знищили більше шести гігават потужностей нашої енергомережі. Це і гідроенергетика, і вугільна енергетика. Вони продовжують бити ракетами по наших енергетичних об'єктах, знищують трансформатори, генератори. Протягом останніх кількох тижнів Росія знищила 80 відсотків української теплової генерації", - розповів Шмигаль в інтерв'ю естонському мовнику ERR, оприлюдненому 4 квітня.
Прем'єр зауважив, що для забезпечення роботи енергосистеми Україна розраховує на підтримку партнерів, зокрема Естонії. "Ми знаємо, що у вас є старе обладнання радянського типу. Нам би дуже допомогло, якби у нас були запчастини - щоб відновлювати постраждалі блоки електростанцій та повертати до ладу частину енергетичних потужностей", - зазначив він.
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Шмигаль про атаки на НПЗ: Росіяни мають платити за агресію
Коментуючи атаки на нафтопереробні заводи (НПЗ) у Росії, Шмигаль назвав їх "підтримкою санкцій, введених проти промисловості РФ".
"Заводи припиняють експортувати бензин і дизель, це впливає на дефіцит продукції - я маю на увазі паливо на російських бензозаправках. Мешканцям Росії слід зрозуміти, що вони мають платити за агресію. Це пряма комунікація з російським населенням", - сказав прем'єр.
Щодо реакції західних партнерів, зокрема США, на ці удари, Шмигаль зауважив, що "нас не підтримують, але не можуть заборонити нам продовжувати боротьбу за свободу та незалежність".