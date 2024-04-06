Галущенко припустив зростання тарифу не електроенергію

З огляду на постійні руйнівні удари РФ по енергогенеруючих потужностях України, не виключено, що владі доведеться піти на підвищення тарифів на електроенергію для населення, припустив міністр Галущенко.

Міністр енергетики України Герман Галущенко не виключив можливого підвищення вартості електроенергії для населення з огляду на руйнівні удари військ РФ по українських гідро- і теплоелектростанціях (ГЕС і ТЕС).

Відповідну заяву Галущенко зробив у коментарі агенції Bloomberg , опублікованому в суботу, 6 квітня. За його словами, нині український уряд вивчає різні способи пошуку коштів на ремонт і відбудову пошкоджених або зруйнованих енергетичних потужностей.

У червні 2023 року, після зимових ударів російських військ по українській енергомережі, Кабінет міністрів України майже вдвічі підвищив ціну на електроенергію. "Сьогодні ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки ми втратили багато гідроенергетики і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків", - пояснив Галущенко.

Читайте також: Шмигаль: РФ знищила 80 відсотків потужностей ТЕС України

Говорячи про останні російські удари по об'єктах української енергетики, міністр сказав: "Завдана шкода значна - і в генерації, і в передачі електроенергії. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштабу збитків, оскільки багато об'єктів досі перебувають під завалами, і ми не можемо до них дістатися".

Хоча поки що в українському уряді не називали точних цифр щодо загальної шкоди внаслідок російських ударів, однак за словами Галущенка ця шкода вже вимірюється мільярдами гривень і вона зростає. За його оцінками, масштаб заподіяної росіянами шкоди українській енергетиці може зрештою сягнути мільярдів доларів.

Ще 28 березня сам Галущенко визнав в ефірі національного телемарафону, що уряд не розглядав на той час питання підвищення тарифів не електроенергію . Утім, міністр пояснив відсутність таких планів браком точних даних щодо повноти масштабу завданих руйнувань.

Потреба в потужних ППО

На тлі цього міністр вказав на гостру потребу України в західних системах протиповітряної оборони (ППО) задля захисту українського неба, а також енергетичних об'єктів.

За його словами, Україна потребує посилення ППО, щоб захистити свої енергетичні об'єкти від ракетних атак Росії та уникнути можливих відключень електроенергії цього літа, коли споживання наближатиметься до пікових показників, які можна порівняти за обсягами лише з зимовими.

Хоча нині українська влада й енергокомпанії шукають необхідне енергетичне обладнання по всьому світу, зокрема, в сусідніх країнах, щоб замінити або полагодити пошкоджені росіянами потужності, однак все це може виявитися безглуздям, якщо Україна не матиме достатньої ППО, застеріг міністр.

Українці мають розуміти нагальність ситуації з енергетикою

Водночас Галущенко вказав на важливість співпраці влади, енергетиків і звичайних громадян-споживачів. "Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Всі хочуть жити комфортно, але ми мусимо зважати на певні обмеження, які є в цей час. Залежно від ситуації у липні та серпні, ми будемо просити людей максимально економити", - визнав він.

Утім, міністр виключив повторення ситуації з відключеннями електроенергії, що спостерігалася взимку 2022-2023 років. "Росіяни не можуть спричинити повторення відключень 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних пошкоджень у нас буде базова генерація, що покриватиме від 30 до 50 відсотків наших потреб", - запевнив посадовець.