Дві ГЕС вивели з експлуатації через російські удари

Компанія "Укргідроенерго" повідомила в четвер, 9 травня, про виведення з експлуатації двох гідроелектростанцій (ГЕС).

"8 травня під час ранкових обстрілів критичної інфраструктури значних уражень було завдано і об'єктам гідроенергетики. Ворог продовжує масовано атакувати і знищувати енергетичну інфраструктуру України, завдаючи руйнівних цілеспрямованих ударів. На сьогодні вся гідрогенерація зазнала нищівних пошкоджень. Знищене обладнання потребує чималих зусиль для ремонту, відновлення і значних фінансових коштів. Нині підтримка, допомога і рішучі дії міжнародної спільноти як ніколи надзвичайно важливі", - йдеться у повідомленні.

Укренерго: Можливі аварійні відключення

Своєю чергою в компанії "Укренерго" повідомили, що після атак 8 травня протягом доби, за винятком денних годин, спостерігається дефіцит електроенергії. "Причина - масштабні пошкодження українських електростанцій, через які вони не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атаки. Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій на відновлювальних джерелах енергії. В інші години нестача електроенергії є значною", - пояснили в компанії.

Наразі обмеження споживання побутових споживачів не планується. Відключення електрики торкнуться ввечері 9 травня, з 18 години і до півночі, лише промислових споживачів. Утім, якщо споживання продовжить зростати, можливе застосування аварійних відключень побутових споживачів, попередили в "Укренерго".

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