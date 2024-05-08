"Укренерго" обмежила постачання електрики промисловості

"Укренерго" увечері була змушена обмежити постачання електроенергії для промислових об'єктів через дефіцит в системі після масованого обстрілу військ РФ. Існує ризик, що обмеження запровадять і для побутових споживачів.

В національній енергетичній компанії "Укренерго" повідомили, що були змушені обмежити енергопостачання для бізнесу і промисловості з 18:00 до 23:00 в середу, 8 квітня. Причиною такого кроку став дефіцит електроенергії, що виник внаслідок масованого комбінованого удару військ РФ по енергооб'єктах в шести областях України. Обсяг обмежень буде розподілений рівномірно між всіма регіонами, наголошується у повідомленні компанії в соціальних мережах.

В "Укренерго" закликали бізнес та промисловість економити електрику: зменшити освітлення торгівельних залів та використання енергоємного обладнання, переглянути виробничі процеси, максимально залучати імпорт для гарантованого уникнення відключень та посилення стійкості енергосистеми.

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Світло може зникнути у побутових споживачів

Водночас в компанії також закликали побутових споживачів ощадливо ставитись до енергії в "пікові години" з 18:00 до 23:00, зокрема не вмикати всі потужні електроприлади одночасно, перенести прання на ніч, а також вимикати світло в порожніх приміщеннях.

"Якщо ввечері споживання продовжить зростати, "Укренерго" буде змушене вдатися до крайнього заходу збалансування енергосистеми – застосувати аварійні відключення для побутових споживачів по всій Україні", - попередили у компанії.

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 76 ракетами і дронами. ППО вдалося збити 59 цілей. Влучання зафіксували по енергооб'єктах у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.