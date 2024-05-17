Глава Укренерго про те, коли припиняться відключення світла

Погодинні відключення енергії тривають по всій Україні. Скільки ще вони триватимуть і чому не вистачає імпорту з Європи? Інтерв'ю DW з головою правління "Укренерго" Володимиром Кудрицьким.

По всій Україні для побутових і промислових споживачів тривають погодинні відключення світла. Обмеження ввели від 16 травня через недостатню потужність українських електростанцій, внаслідок п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня. Скільки ще триватимуть погодинні відключення, чому не вистачає імпорту з Європи та як відбувається процес відновлення генерації - DW розпитала голову правління Національної енергетичної компанії "Укренерго", яка є національним оператором енергетичних мереж, Володимира Кудрицького.

Deutsche Welle: Пане Кудрицький, по всій Україні вперше за довгий час почалися відключення світла за графіком. Невже незначне похолодання так впливає на енергосистему?

Володимир Кудрицький: Серія російських обстрілів знижувала потенціал українських електростанцій виробництва електроенергії. Після останніх обстрілів не було відключень, тому що завдяки погоді споживання було помірним, або навіть низьким. За рахунок цього вдавалося уникати відключення споживачів. Десь тиждень-півтора тому споживання почало зростати і, відповідно, почалося відключення для промисловості.

На цьому тижні через подальше зниження температури і збільшення споживання стало не вистачати відключення промисловості для того, щоб збалансувати систему. Тоді змушені були вдатися до більш масштабних відключень, а саме графіків погодинних вимкнень.

Тому головна причина - похолодання. Є також вторинна причина - менші можливості використовувати гідроелектростанції і балансувати систему за допомогою них. Ну, а базова, фундаментальна причина - це, звичайно, російські обстріли.

Тобто споживання зросло через те, що люди почали вмикати кондиціонери та обігрівачі?

Кондиціонери на обігрів, опалювальні пристрої, які працюють на електриці тощо. Але не тільки люди, а й виробничі і торгові приміщення, офіси.

Володимир Кудрицький Фото: DW

Пане Кудрицький, а чому не можна покрити цей дефіцит потужності за рахунок імпорту?

Закупити можна, але не вистачає пропускної здатності мереж між Україною і Європою. Ми досягли лімітів по імпорту. При цьому основні вузькі місця зараз знаходяться більше на європейській стороні. Тобто радикально збільшити імпорт з технічних причин дуже складно.

Чи плануються якісь заходи, щоб збільшити цю пропускну здатність?

На нашій стороні ніяких обмежень немає. Щоб збільшувати глобальний перетин електроенергії між Україною і Європою потрібно будувати нові інтерконектори.

Торік "Укренерго" вже ввело інтерконектор на Польщу, він зараз дуже допомагає тримати можливість перетоку 1700 МВт з Європи в Україну. Щоб побудувати нові інтерконектори потрібні роки. І це будівництво передбачає, що не тільки в Україні щось будуватиметься, а також у країні, до якої цей інтерконектор йде. Тому на прийдешню зиму нових інтерконекторів чекати не варто.

Влітку, очевидно, люди будуть рятуватися від спеки і вмикати кондиціонери. Які у вас прогнози на найближчий час щодо дефіциту електроенергії?

Так, ситуація може стати гіршою, ніж зараз. Адже в період спеки побутові і непобутові споживачі увімкнуть кондиціонери. На скільки зросте споживання, залежить від температури навколишнього середовища, а також від нашої ощадливості. Тобто від того, як бізнес і населення зможуть адаптувати свої звички і не використовувати ті ж системи кондиціонування на повну потужність.

Якщо буде спекотний тиждень, а люди вдома та підприємства не будуть економити електроенергію, то дефіцит може бути більшим, ніж зараз. Це ж стосується і прийдешньої зими.

Чи можна сподіватися, що відключення струму припиняться вже найближчим часом, оскільки температура повітря повернулася до двотижневої давнини?

Енергосистема - дуже інерційна. Їй треба певний час, щоб адаптуватися до нових погодних умов. Існує таке поняття, як теплова інерція будівель. Тобто, грубо кажучи, будівлі нагріваються і охолоджуються повільно. Якщо вчора був холодний день, а сьогодні температура зросла, то сьогодні дефіцит все ще зберігається. Але завтра, післязавтра, в понеділок, якщо ця температура буде такою, як сьогодні, відповідно споживання зменшиться.

Тому в наступні дні можна очікувати або зменшення відключень через більш сприятливі погодні умови, або цих відключень може зовсім не бути. Це залежить від того, яким буде споживання.

Розкажіть, будь ласка, про ситуацію з потужностями. Скільки генерації пошкоджено та знищено?

Не можу називати відсотки. Можу послатися на дані офіційних осіб, які заявляють про пошкодження понад восьми гігаватт доступної потужності минулої зими. Це дуже велика цифра. Навіть з урахуванням того, що частина з тих восьми гігаватт мала йти на плановий ремонт. Тому саме ці пошкодження зараз спричинили дефіцити й відключення.

Наскільки швидко вдається відновлювати енергооб'єкти? Чи є труднощі з цим?

Відновлювати ТЕЦ, ГЕС, інші величезні виробничі об'єкти завжди важко. Генеруюче обладнання, наприклад турбіни, генератори, - це штучний товар. Це обладнання дуже дорогоцінне і складне технологічно, і його виготовлення займає від восьми місяців до півтора року.

У будь-якій країні світу відновлювати електростанцію дуже складно. Але в Україні це робиться набагато швидше, просто тому що в нас вже є досвід. Торік вдалося відновити достатньо генерацій, щоб пройти зиму без відключень. У цьому році глибина пошкоджень така серйозна, що, вірогідніше за все, відключень протягом року уникнути не вдасться. Але робиться все можливе, щоб відновити якомога більше генерацій.

Ситуація із магістральними мережами, якими управляє "Укренерго", набагато стабільніша. Відсоток роботоспроможності мережі набагато вищий, ніж наразі в генерації. І з роботою магістральної мережі я не очікую якихось особливих проблем, ні влітку, ні під час опалювального наступного сезону. Вони працюватимуть стабільно, навіть не зважаючи на те, що також є об'єктами атак РФ.

Кабмін вже виділив півтора мільярда на відновлення генерації. Цього достатньо, якщо враховувати також міжнародну допомогу?

Я не можу коментувати достатність цього бюджету чи недостатність, тому що уряду надавали розрахунки оператори відповідних теплоелектростанцій. Але, звичайно, що окрім бюджетної підтримки, взагалі енергокомпанії користуються донорською допомогою, зокрема у вигляді обладнання. Наприклад, наша компанія змогла залучити більше мільярда доларів з початку повномасштабного вторгнення у вигляді фінансування - грантів і кредитів. Тому бюджетна підтримка буде не єдиним джерелом.

Після масованих атак РФ на енергетичну інфраструктуру у 2022 році було багато обіцянок вжити заходів для захисту енергооб'єктів? Чому він не спрацював?

Чому ви вважаєте, що він не спрацював? На підстанціях "Укренерго" він спрацював, знизивши в декілька разів масштаби уражень під час атак ракет і дронів, які почалися в лютому і продовжувалися в березні, квітні і зараз.

А плануєте, можливо, покращувати цей захист?

Для облаштування цього захисту потрібно довготривале відключення обладнання. Але неможливо відключити одразу все обладнання, інакше не буде світла в країні. Тож процес буде поступовим - після завершення першої черги об'єктів захисту, буде робитися друга черга, і таким чином ми будемо закривати дедалі більше і більше наших об'єктів.

Насправді процес нарощення інженерного захисту триватиме постійно, поки йде війна. І я впевнений, що наш досвід у захисті підстанцій можна масштабувати і на об'єкти критичної інфраструктури в інших країнах. Є дуже багато операторів інших енергосистем, які цікавляться нашим досвідом захисту об'єктів.

Ми мали декілька розмов на цю тему з Ізраїлем, Скандинавськими країнами - Фінляндія, Балтія.

Пане Кудрицький, дякую вам за розмову!