Удари по енергооб'єктах: У Києві зменшать освітлення вулиць

В український енергосистемі зберігається дефіцит після останнього масованого удару військ РФ по енергооб'єктах. В Києві зменшать освітлення вулиць задля економії електрики.

В Києві зменшать інтенсивність вечірнього освітлення вулиць через дефіцит в енергосистемі України, що утворився внаслідок масованих ударів військ РФ по енергетичних об'єктах, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергій Попов у четвер, 9 травня. За його даними, зниження рівня освітлення дозволить досягти щонайменше 20 відсотків економії.

"Повністю вимикати усі ліхтарі не будемо. Завдяки системі керування зовнішнім освітленням, ми знизимо яскравість освітлювальних приладів, що дозволить досягти загальної економії не менше 20 відсотків", - наводяться слова Попка в Telegram КМВА.

У КМВА наголосили, що постачання електроенергії для побутових споживачів наразі обмежувати не планують. Водночас, Попко наполегливо закликав всіх мешканців Києва економити електроенергію з 18:00 до 23:00 години, щоб уникнути масових відключень.

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"Укренерго" знову обмежує постачання електрики промисловості

Національна енергетична компанія "Укренерго" другий вечір поспіль змушена обмежувати постачання електроенергії для промислових споживачів. У компанії пояснюють: через масштабні пошкодження українські електростанції не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до останньої російської атаки.

"Вдень обсяг дефіциту електроенергії зменшується завдяки активній роботі електростанцій та відновлювальної енергетики (ВДЕ). В інші години нестача електроенергії є значною. Для уникнення відключень побутових споживачів, диспетчерський центр "Укренерго" застосовує всі можливі заходи подолання дефіциту: імпорт та аварійну допомогу з країн Європи, обмеження споживання промислових споживачів", - йднться у повідомленні компанії у Telegram.

Обмеження постачання електроенергії промисловим споживачам знову діятимуть з 18:00 до 24:00. Однак, якщо обсяги споживання продовжать зростати, в компанії можуть вдатися до застосування аварійних відключень, яке торкнеться й побутових споживачів.

"Обмеження споживання - це необхідний захід для збереження стабільності енергосистеми після вже п’ятої в цьому році прицільної ракетної атаки ворога по електростанціях", - наголошують в "Укренерго".

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 76 ракетами і дронами. ППО вдалося збити 59 цілей. Влучання зафіксували у енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.