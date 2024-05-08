"Укренерго" попереджає про можливі відключення світла

Унаслідок ураження об'єктів енергетичної інфраструктури в шістьох областях України 8 травня в системі спостерігається значний дефіцит електроенергії, через що ввечері можливі відключення світла. Про це заявив голова правління національної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, наразі ситуацію вдається балансувати за рахунок імпорту електроенергії та аварійної допомоги з країн Європи, втім якщо споживання збільшиться, доведеться вдатися до графіків відключень.

Відключень можна уникнути ощадливим споживанням електроенергії

"Сьогодні ввечері, якщо споживання збільшиться, нам доведеться вдатися до відключення споживачів, як останнього інструменту для збалансування енергосистеми. До цього треба бути готовими, але цього можна спробувати уникнути, якщо ощадливо споживати електроенергію, особливо в години найбільшого споживання, це приблизно з 19 до 22", - зазначив він.

Напередодні про можливе обмеження електрики з 18:00 до 23:00 для побутових і промислових споживачів по всій Україні попередили і на Facebook-сторінці "Укренерго". "Обмеження будуть рівномірно розподілені по всіх областях. Як саме будуть діяти графіки відключень в кожній області, буде оприлюднено на офіційних сторінках місцевих обленерго", - зазначили в компанії.

Паралельно у міністерстві енергетики оприлюднили повідомлення, що ймовірні обмеження з 18 до 23 години можуть стосуватися лише промислових споживачів, а для побутових не застосовуватимуться, крім Харківщини.

При цьому міністерство закликало громадян ощадливо використовувати електроенергію в години пік - з 07:00 до 10:00 та з 17:00 до 22:00. "Це необхідно для стабільної роботи енергосистеми, яка суттєво постраждала під час останніх обстрілів, та дасть можливість не обмежувати споживання побутовим споживачам", - пояснили там.

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 76 ракетами і дронами. ППО вдалося збити 59 цілей. Влучання зафіксували по енергооб'єктах у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях.

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