"Укренерго": наступного тижня з електрикою стане легше

"Укренерго": наступного тижня з електрикою стане легше16 травня 2024 р.
У зв'язку з очікуваним потеплінням ситуація з постачанням електроенергії наступного тижня може покращитися, заявив голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у четвер, 16 травня.
"Протягом тривалого часу у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде, напевно, кожен день. Наприклад, наступного тижня ситуація може бути значно легшою, ніж цього тижня - це буде пов'язано зі зміною погоди", - сказав він в ефірі національного телемарафону.
Водночас Кудрицький зауважив, що час від часу "Укренерго" буде змушена вдаватися до відключення споживачів через дефіцит у мережі.
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Кудрицький: для відновлення генерації потрібні роки
Зокрема, він не виключив відключень побутових споживачів улітку.
"У спекотні дні, коли споживання зросте, можливий дефіцит в енергосистемі. Ми будемо застосовувати всі інструменти для його покриття", - зазначив Кудрицький в інтерв'ю "РБК-Україна".
Голова "Укренерго" додав, що для того, щоб забезпечити безперебійне постачання світла, необхідно відновити потужність пошкоджених електростанцій і розбудувати нову генерацію "яка буде децентралізованою", убезпеченою і стійкою до атак. "І яка врешті-решт через півтора-два-три роки зможе замінити ті пошкоджені передусім теплові, вугільні електростанції, які на сьогодні є першочерговими цілями для ворога", - зазначив він.
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