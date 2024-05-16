"Укренерго": наступного тижня з електрикою стане легше

Українцям варто готуватися до періодичних відключень електроенергії протягом тривалого часу, кажуть в "Укренерго". Втім, наступного тижня ситуація в енергосистемі, ймовірно, буде стабільнішою.

У зв'язку з очікуваним потеплінням ситуація з постачанням електроенергії наступного тижня може покращитися, заявив голова правління національної енергетичної компанії "Укренерго" Володимир Кудрицький у четвер, 16 травня.

"Протягом тривалого часу у нас будуть періоди дефіциту електроенергії, коли доведеться застосовувати відключення споживачів. Це не буде, напевно, кожен день. Наприклад, наступного тижня ситуація може бути значно легшою, ніж цього тижня - це буде пов'язано зі зміною погоди", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Водночас Кудрицький зауважив, що час від часу "Укренерго" буде змушена вдаватися до відключення споживачів через дефіцит у мережі.

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Кудрицький: для відновлення генерації потрібні роки

Зокрема, він не виключив відключень побутових споживачів улітку.

"У спекотні дні, коли споживання зросте, можливий дефіцит в енергосистемі. Ми будемо застосовувати всі інструменти для його покриття", - зазначив Кудрицький в інтерв'ю "РБК-Україна".

Голова "Укренерго" додав, що для того, щоб забезпечити безперебійне постачання світла, необхідно відновити потужність пошкоджених електростанцій і розбудувати нову генерацію "яка буде децентралізованою", убезпеченою і стійкою до атак. "І яка врешті-решт через півтора-два-три роки зможе замінити ті пошкоджені передусім теплові, вугільні електростанції, які на сьогодні є першочерговими цілями для ворога", - зазначив він.

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