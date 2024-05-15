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В усій Україні 16 травня будуть погодинні відключення світла

Степан Смишляєв
15 травня 2024 р.

Ввечері 15 травня "Укренерго" запровадило аварійні відключення електроенергії в усіх областях. Протягом четверга по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень. Це пов'язано з наслідками атак РФ по енергетиці.

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Блекаут у Києві в 2022 році
Протягом четверга по всій Україні діятимуть графіки погодинних відключень електроенергіїФото: Sergii Volskyi/AFP

Протягом четверга, 16 травня, по всій Україні для побутових і промислових споживачів будуть діяти планові обмеження енергопостачання - графіки погодинних відключень, повідомила національна компанія "Укренерго".

"Причина обмежень - збільшення споживання електроенергії під час похолодання. Потужностей українських електростанцій недостатньо через наслідки п'яти ракетно-дронових атак, здійснених Росією по українській енергосистемі з 22 березня", - повідомила компанія в середу, 15 травня.

В "Укренерго" додали, що контрольовані відключення допоможуть зробити ситуацію більш передбачуваною для споживачів, а роботу енергосистеми - більш безпечною

У компанії пообіцяли, що інформацію про те, як саме будуть діяти обмеження споживання  у кожному регіоні, можна буде отримати на сторінках обласних енергетичних компаній в інтернеті.

У середу - аварійні відключення по всій Україні

Також в "Укренерго" повідомили, що з 19:25 до 22:00 середи в усіх регіонах запроваджені "контрольовані аварійні відключення" для промислових і побутових споживачів. 

Аварійні відключення світла для всіх абонентів застосовували і зранку - з 6:40 до 9:00. Також вони діяли напередодні ввечері.

За словами генерального директора компанії Yasno Сергія Коваленка, внаслідок російських обстрілів Україна втратила 8 ГВт потужностей, насамперед "маневрових потужностей, як-от теплових чи гідроелектростанцій". "А значить, що нас чекає складний період. І не стільки влітку, коли ми переживемо ці відключення, скільки взимку", - наголосив він.

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Як українці готуються до відключень світла?

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