Кулеба: Половина енергетичної системи України пошкоджена

Глава МЗС України заявив, що половина енергетичної системи країни виведена з ладу через російські удари балістичними ракетами.

Половина української енергетичної системи пошкоджена внаслідок російських ударів, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Foreign Policy , оприлюдненому в четвер, 2 травня.

"Для розуміння: половина нашої енергетичної системи пошкоджена, і нам все ще доводиться керувати країною, вести війну і заручатися підтримкою світу", - сказав він.

Міністр назвав балістичні ракети "справжнім лихом" цієї війни - саме їх останнім часом в основному використовують для знищення енергетичної інфраструктури.

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Україна потребує посилення ППО

"Я наважуся сказати, що якби інша країна зазнала таких масштабів енергетичних руйнувань, це виглядало б набагато, набагато гірше, ніж в Україні. Ми тримаємося, тому що ми багато чому навчилися. Ми стійкі, ми знаємо, що на кону", - зазначив Кулеба.

У цьому контексті він зауважив, що кілька батарей комплексів протиповітряної оборони (ППО) Patriot, могли б сприяти підвищенню морального духу українців.

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На запитання, чи змінить новий пакет допомоги від США військову стратегію України, міністр наголосив, що між анонсом і фактичним отриманням допомоги існує часовий проміжок, і цей проміжок зараз дуже небезпечний, оскільки російська армія може використати його на свою користь.

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