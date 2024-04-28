Кулеба: Путін - політична тварина, що відчуває страх

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів не боятися президента РФ Володимира Путіна, який, "відчуваючи страх, стає агресивнішим".

"Ми потребуємо, щоб наші партнери твердо вірили, що перемога України досяжна. По-друге, не має бути страху перед Путіним. Тому що Путін - політична тварина, яка відчуває страх. І коли він його відчуває - стає агресивнішим. Якщо він бачить і відчуває силу, як це було нещодавно продемонстровано Конгресом США, - він буде змушений відступитися", - сказав Кулеба в інтерв'ю американському виданню CNN у неділю, 28 квітня.

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Міністр висловив вдячність США за схвалення подальшої військової допомоги, однак розкритикував партнерів через зволікання. Він наголосив: "Кожен у світі має пам'ятати, що будь-яка затримка у наданні допомоги Україні компенсується сміливістю та самопожертвою полеглих солдатів". За словами Кулеби, всі території, які Україна втратила з осені 2023 року до сьогодні пов'язані саме з тим, що Сили оборони України не мали достатньо озброєння.

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ISW: Поки ЗСУ отримають зброю США, РФ матиме тактичні успіхи

Напередодні аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) попередили, що російські війська можуть домогтися значних тактичних успіхів найближчими тижнями, поки Україна чекатиме на прибуття допомоги від США на фронт.

В ISW зазначають, що "російські сили мають можливість домогтися значних тактичних успіхів у районі Авдіївки та досягти оперативно значущої мети під час захоплення Часового Яру, однак жодна з цих спроб, найімовірніше, не переросте в оперативно значуще проникнення в найближчій перспективі, не кажучи вже про те, щоб спричинити крах української лінії оборони в Донецькій області".

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