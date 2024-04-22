"Поганий день для Володимира Путіна"22 квітня 2024 р.
На відміну від Європи, де досі немає належних промислових потужностей, допомога від Сполучених Штатів після схвалення цими вихідними відповідного законопроєкту може надійти доволі швидко, констатує Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Коли в українських вояків замість дронів будуть у достатній кількості артилерійські снаряди, це допоможе загальмувати російський наступ, зазначає оглядач впливового німецького видання. Однак не менш важливим, йдеться у коментарі на шпальтах FAZ, є сигнал з Вашингтону європейським партнерам:
"Захід не паралізований чи то навіть мертвий. У Дональда Трампа (поки що) немає права вето у питаннях співпраці із союзниками США - у цих питаннях і надалі задає тон вражаюче широка більшість парламентаріїв. Більше того: Трамп готовий на компроміси", - пише оглядач FAZ і застерігає від того, щоб тепер одразу почати мріяти про перемогу України і звільнення окупованих територій. "Найважливіше питання - наскільки у майбутньому Україна зможе покладатися на допомогу США. Це питання залишається відкритими. Але з останніх подій можна зробити висновок: якими би галасливими не були міні-трампи, націоналісти у стилі "Америка понад усе" та ізоляціоністи, переважна більшість конгресменів і сенаторів ще цілком спроможна зіграти політичними м'язами на користь України… Навіть якщо на президентських виборах виграє республіканець: Вашингтон - це більше, ніж Дональд Трамп. Тепер це стало очевидно. Тому це був поганий день для Володимира Путіна", - читаємо на шпальтах Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Схвалення допомоги від США - не підстава розслаблятися
Газета Rheinische Post з Дюссельдорфа наголошує, що схвалення масштабного пакету допомоги від США - не підстава для Європи і Німеччини, щоб розслабитись:
"Протягом останніх тижнів Зеленський благає Захід посилити підтримку України у питанні захисту неба. Тим часом на сході країни російська армія наступає з притаманною їй брутальністю. Без більшої підтримки Україна більше не зможе відбивати російський наступ. При цьому з європейського боку, зокрема і від німецького уряду, знову і знову чути: Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Європи. Якщо сприймати цю тезу серйозно, то просто ганебно, що Володимиру Зеленському доводиться виступати у ролі прохача. Це ганебно не лише для українського президента, але й для Європи і цілого Заходу", - критикує автор коментаря у Rheinische Post.
На великому символічному значенні голосування у Палаті представників у Вашингтоні наголошує і Kölner Stadt-Anzeiger:
"Швидке надходження військового обладнання є вкрай важливим з огляду на дедалі більшу перевагу агресора. Але не менш вагомим є і політичний сигнал ухваленого рішення: США - на боці України і в цей складний передвиборчий рік. Це перекреслює розрахунок російського вождя Володимира Путіна, який робить ставку на втому Заходу і сподівається підписати мирну угоду на власних умовах. Крім того, це голосування збільшує тиск на партнерів по НАТО у Західній Європі, аби вони нарешті обернули свої обіцянки у конкретні дії", - наголошує видання з Кельну.
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"Маємо бути готові обійтися і без США"
Уважно стежать за розвитком подій навколо підтримки України і оглядачі у Данії, яка дотепер відігравала значну роль у військовій допомозі Києву. Видання Politiken пише:
"Своєю підтримкою США вкотре показали, що вони - ключовий захисник ліберального, вільного світу, хоча країна й сама перебуває у дедалі глибшій політичній кризі. Саме тому Європа не має права розслаблятися, покладаючись на американську допомогу, а навпаки - розглядати її як шанс і самим взяти на себе відповідальність. Сумно, що Європа на третьому році війни не в змозі самотужки забезпечити Україну зброєю і боєприпасами. Наступного року Трамп знову може стати президентом і США внаслідок цього можуть вийти з гри. Ми маємо самі бути в змозі допомогти Україні захиститися від Росії. Інакше всі гарні слова і обіцянки членства в ЄС будуть абсолютно порожніми. А Росія може лише увійти в смак, підриваючи свободу на нашому континенті. Війна в Україні - доленосний момент для ЄС. І хоча це коштуватиме дорого, ми не можемо дозволити собі не допомогти", - застерігає газета з Копенгагену.
Більше зброї для України заради припинення вогню
Італійська Corriere della Sera також схвально відгукується про підтримку України з боку США. Водночас у коментарі видання роблять дещо інший акцент щодо бажано подальшого розвитку подій:
"Можливо, переддень літа з огляду на взаємодоповнення допомоги США і ЄС для України виявиться найкращим моментом, аби досягнути порозуміння між нападником і тим, хто зазнав нападу. Невдовзі обидві сторони опиняться у тій самій ситуації, в якій вони були рік тому. (…) У цій ситуації нова зброя може допомогти домогтися припинення вогню. Колись, коли це станеться, Нобелівську премію миру треба буде вручити не тому, хто вже більше двох років нахабно зловживає словом "мир", а спікеру Палати представників США Джонсону, який зробив це можливим, навівши мости між Байденом і Трампом", - пише Corriere della Sera.
Бельгійська De Standaard також хвалить здатність прагматичного крила республіканців у Конгресі на чолі з спікером Джонсоном до компромісу:
"Те, що спікер Палати представників Конгресу, представник Республіканської партії, після брифінгів щодо крихкої ситуації в Україні та можливих наступних кроків Путіна пішов на поступки, підживлює оптимізм, що і в партії Трампа у вирішальний момент бере гору здоровий глузд. В останню хвилину потік поставок зброї відновлюється, він дасть можливість відбити російський наступ переважаючими силами. У Європі зітхають з полегшенням. Але почуття безпеки під крилом захисту США вже не повернути. Навпаки, все це справляє враження генеральної репетиції того, що прийде з Трампом у листопаді", - попереджає De Standaard.
На тлі полегшення, хоч і не без скепсису, яке випливає з коментарів на шпальтах видань з різних куточків Європи, різко вирізняється коментар близької до уряду Віктора Обрана угорської газети Magyar Nemzet:
"Що тепер? Більші гори трупів замість миру. Левова частка від 61 мільярда, виділення яких було схвалене депутатами, що розмахували прапорцями і аплодували, не потрапить на таємні рахунки українського піаніста (президента Володимира Зеленського), не платитимуть ними й пенсій українцям. (...). Якщо вірити американському президенту і його главі зовнішньополітичного відомства, пану Блінкену, то 90 відсотків "допомоги" дістануться американській військовій промисловості, аби вона виробляла різні інструменти вбивства. (...) По один бік - Росія, яка розпочала війну через екзистенційну загрозу, а з іншого - безмежна жага наживи американського військово-промислового комплексу, а заразом і Брюсселю. Чим далі американці подовжують війну, тим більш високою є імовірність, що Україна остаточно зникне з карти світу", - зазначає наближене до влади Віктора Орбана видання.