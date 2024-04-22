На відміну від Європи, де досі немає належних промислових потужностей, допомога від Сполучених Штатів після схвалення цими вихідними відповідного законопроєкту може надійти доволі швидко, констатує Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Коли в українських вояків замість дронів будуть у достатній кількості артилерійські снаряди, це допоможе загальмувати російський наступ, зазначає оглядач впливового німецького видання. Однак не менш важливим, йдеться у коментарі на шпальтах FAZ, є сигнал з Вашингтону європейським партнерам:

"Захід не паралізований чи то навіть мертвий. У Дональда Трампа (поки що) немає права вето у питаннях співпраці із союзниками США - у цих питаннях і надалі задає тон вражаюче широка більшість парламентаріїв. Більше того: Трамп готовий на компроміси", - пише оглядач FAZ і застерігає від того, щоб тепер одразу почати мріяти про перемогу України і звільнення окупованих територій. "Найважливіше питання - наскільки у майбутньому Україна зможе покладатися на допомогу США. Це питання залишається відкритими. Але з останніх подій можна зробити висновок: якими би галасливими не були міні-трампи, націоналісти у стилі "Америка понад усе" та ізоляціоністи, переважна більшість конгресменів і сенаторів ще цілком спроможна зіграти політичними м'язами на користь України… Навіть якщо на президентських виборах виграє республіканець: Вашингтон - це більше, ніж Дональд Трамп. Тепер це стало очевидно. Тому це був поганий день для Володимира Путіна", - читаємо на шпальтах Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Схвалення допомоги від США - не підстава розслаблятися

Газета Rheinische Post з Дюссельдорфа наголошує, що схвалення масштабного пакету допомоги від США - не підстава для Європи і Німеччини, щоб розслабитись:

"Протягом останніх тижнів Зеленський благає Захід посилити підтримку України у питанні захисту неба. Тим часом на сході країни російська армія наступає з притаманною їй брутальністю. Без більшої підтримки Україна більше не зможе відбивати російський наступ. При цьому з європейського боку, зокрема і від німецького уряду, знову і знову чути: Україна захищає не лише власну свободу, але й свободу Європи. Якщо сприймати цю тезу серйозно, то просто ганебно, що Володимиру Зеленському доводиться виступати у ролі прохача. Це ганебно не лише для українського президента, але й для Європи і цілого Заходу", - критикує автор коментаря у Rheinische Post.

Схвалення нового пакету допомоги Україні затягнулося у Вашингтоні на понад півроку Фото: Celal Gunes/Anadolu/picture alliance

На великому символічному значенні голосування у Палаті представників у Вашингтоні наголошує і Kölner Stadt-Anzeiger:

"Швидке надходження військового обладнання є вкрай важливим з огляду на дедалі більшу перевагу агресора. Але не менш вагомим є і політичний сигнал ухваленого рішення: США - на боці України і в цей складний передвиборчий рік. Це перекреслює розрахунок російського вождя Володимира Путіна, який робить ставку на втому Заходу і сподівається підписати мирну угоду на власних умовах. Крім того, це голосування збільшує тиск на партнерів по НАТО у Західній Європі, аби вони нарешті обернули свої обіцянки у конкретні дії", - наголошує видання з Кельну.

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"Маємо бути готові обійтися і без США"

Уважно стежать за розвитком подій навколо підтримки України і оглядачі у Данії, яка дотепер відігравала значну роль у військовій допомозі Києву. Видання Politiken пише:

"Своєю підтримкою США вкотре показали, що вони - ключовий захисник ліберального, вільного світу, хоча країна й сама перебуває у дедалі глибшій політичній кризі. Саме тому Європа не має права розслаблятися, покладаючись на американську допомогу, а навпаки - розглядати її як шанс і самим взяти на себе відповідальність. Сумно, що Європа на третьому році війни не в змозі самотужки забезпечити Україну зброєю і боєприпасами. Наступного року Трамп знову може стати президентом і США внаслідок цього можуть вийти з гри. Ми маємо самі бути в змозі допомогти Україні захиститися від Росії. Інакше всі гарні слова і обіцянки членства в ЄС будуть абсолютно порожніми. А Росія може лише увійти в смак, підриваючи свободу на нашому континенті. Війна в Україні - доленосний момент для ЄС. І хоча це коштуватиме дорого, ми не можемо дозволити собі не допомогти", - застерігає газета з Копенгагену.

Оглядачі схвально оцінюють роль спікера Майка Джонсона у пошуку компромісу між демократами і поміркованими республіканцями Фото: Ebrahim Noroozi/AP/picture alliance

Більше зброї для України заради припинення вогню

Італійська Corriere della Sera також схвально відгукується про підтримку України з боку США. Водночас у коментарі видання роблять дещо інший акцент щодо бажано подальшого розвитку подій:

"Можливо, переддень літа з огляду на взаємодоповнення допомоги США і ЄС для України виявиться найкращим моментом, аби досягнути порозуміння між нападником і тим, хто зазнав нападу. Невдовзі обидві сторони опиняться у тій самій ситуації, в якій вони були рік тому. (…) У цій ситуації нова зброя може допомогти домогтися припинення вогню. Колись, коли це станеться, Нобелівську премію миру треба буде вручити не тому, хто вже більше двох років нахабно зловживає словом "мир", а спікеру Палати представників США Джонсону, який зробив це можливим, навівши мости між Байденом і Трампом", - пише Corriere della Sera.

Бельгійська De Standaard також хвалить здатність прагматичного крила республіканців у Конгресі на чолі з спікером Джонсоном до компромісу:

"Те, що спікер Палати представників Конгресу, представник Республіканської партії, після брифінгів щодо крихкої ситуації в Україні та можливих наступних кроків Путіна пішов на поступки, підживлює оптимізм, що і в партії Трампа у вирішальний момент бере гору здоровий глузд. В останню хвилину потік поставок зброї відновлюється, він дасть можливість відбити російський наступ переважаючими силами. У Європі зітхають з полегшенням. Але почуття безпеки під крилом захисту США вже не повернути. Навпаки, все це справляє враження генеральної репетиції того, що прийде з Трампом у листопаді", - попереджає De Standaard.

На тлі полегшення, хоч і не без скепсису, яке випливає з коментарів на шпальтах видань з різних куточків Європи, різко вирізняється коментар близької до уряду Віктора Обрана угорської газети Magyar Nemzet:

"Що тепер? Більші гори трупів замість миру. Левова частка від 61 мільярда, виділення яких було схвалене депутатами, що розмахували прапорцями і аплодували, не потрапить на таємні рахунки українського піаніста (президента Володимира Зеленського), не платитимуть ними й пенсій українцям. (...). Якщо вірити американському президенту і його главі зовнішньополітичного відомства, пану Блінкену, то 90 відсотків "допомоги" дістануться американській військовій промисловості, аби вона виробляла різні інструменти вбивства. (...) По один бік - Росія, яка розпочала війну через екзистенційну загрозу, а з іншого - безмежна жага наживи американського військово-промислового комплексу, а заразом і Брюсселю. Чим далі американці подовжують війну, тим більш високою є імовірність, що Україна остаточно зникне з карти світу", - зазначає наближене до влади Віктора Орбана видання.