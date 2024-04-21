Сенатор пообіцяв швидкі поставки далекобійних ATACMS Києву

У разі ухвалення в Сенаті законопроєкту про пакет допомоги Україні поставки ракет ATACMS розпочнуться вже до кінця наступного тижня, припустив член Сенату США.

Голова комітету Сенату США з розвідки Марк Ворнер висловив сподівання, що закон про допомогу Україні надійде на підпис президенту США у вівторок або середу, що, своє чергою, розпочне постачання ракет ATACMS дальнього радіусу дії до України. Про це сенатор у неділю, 21 квітня, заявив вінтерв'ю каналу CBS New s.

"Я сподіваюся, щойно це дійде до президента у вівторок або середу, поставки ATACMS більшої дальності будуть (...) розпочаті до кінця тижня", - зазначив Ворнер.

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На запитання кореспондентки CBS News, чи це справді будуть ATACMS більшої дальності, Ворнер відповів: "Я вважаю, що адміністрація була готова в останні кілька місяців підготувати або надати ATACMS. Це прописано в цьому законі".

Нагадаємо, Збройні сили України (ЗСУ) вперше застосували оперативно-тактичний ракетний комплекс ATACMS у жовтні 2023 року. Утім, застосовані тоді ракети мали дальність 160 кілометрів. На озброєнні США є також інші модифікації цих ракет з більшим радіусом дії.

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У лютому цього року телеканал NBC News повідомляв із посиланням на двох неназваних американських чиновників, що адміністрація президента США Джо Байдена працює над тим, аби забезпечити Україну сучасними ракетами дальнього радіуса дії. Як розповіли співрозмовники телеканалу, Вашингтон схиляється до постачання ракет з більшим радіусом дії, які б дозволили Україні "завдавати більш дальніх ударів у межах півострова Крим, який контролюється Росією". Однак на той час усе залежало від невирішеного питання про фінансуваня військової допомоги США для України.