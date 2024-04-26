США підтвердили закупівлю зброї Україні на 6 млрд доларів

За підсумками засідання в форматі Рамштайн міністр оборони США офіційно підтвердив інформацію ЗМІ про виділення ЗСУ 6 мільярдів доларів військової допомоги через укладення контрактів з американськими виробниками.

Міністр оборони США Ллойд Остін за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України в форматі "Рамштайн" у п'ятницю, 26 квітня, підтвердив поширену раніше в ЗМІ інформацію про плани закупівлі зброї для Збройних сил України (ЗСУ) на шість мільярдів доларів.

За його словами, до найбільшої з досі оголошених військової допомоги увійдуть ракети для систем протиповітряної оборони (ППО) Patriot і NASAMS, "значна кількість" артилерійських боєприпасів і системи протидії дронам.

Раніше американське видання Politico та міжнародна агенція Reuters із посиланням на американських чиновників повідомили, що новий транш зброї може включати системи ППО Patriot, ракети класу "повітря-повітря" для встановлення на винищувачах, артилерію і високоточні боєприпаси, контрартилерійські радари, безпілотники та системи протидії дронам, тактичні машини.

Доставка зброї в Україну займе роки - ЗМІ

Цей транш стане частиною військової допомоги у розмірі 61 мільярд доларів, схваленої Конгресом США цього тижня.

На відміну від попередньо ухваленого термінового пакету допомоги на мільярд доларів, ідеться не про негайну поміч. Натомість цей пакет передбачає укладання контрактів з американськими оборонними компаніями на виробництво нового обладнання для України. Це означає, що зброя, швидше за все, не надійде в Україну протягом декількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні в галузі безпеки (USAI), яка не передбачає використання поточних запасів США.

Читайте також: IfW: Новий пакет допомоги від США - тимчасове полегшення для України