Байден підписав закон із наданням $61 млрд допомоги Україні

Поставки допомоги Україні "почнуться негайно, в найближчі кілька годин", пообіцяв президент США Джо Байден, оголошуючи про підписання документу.

Президент США Джо Байден підписав у середу, 24 квітня, закон, який передбачає, зокрема, виділення 61 мільярда доларів для України.

"Я щойно підписав закон про національну безпеку, який був ухвалений Палатою представників на цих вихідних і Сенатом вчора", - заявив Байден у Білому домі, пише агенція AFP. Американський лідер наголосив, що поставки допомоги Україні "почнуться негайно, в найближчі кілька годин".

"Ми дочекалися моменту. Ми об'єдналися. І ми це зробили", - додав Байден. Очікується, що перша партія допомоги Україні включатиме засоби протиповітряної оборони, артилерійські снаряди, бронетехніку та інше озброєння, пише агенція Associated Press.

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Розблокування допомоги для України

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

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Згодом, 23 квітня, Сенат (верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки) об'єднали в один законопроєкти про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню, а також положення про нові санкції проти Росії, КНР та Ірану і передання російських заморожених активів на користь України. "За" проголосували 79 сенаторів, "проти" -18.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року.