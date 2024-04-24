Сенат США схвалив надання Україні 61 млрд доларів допомоги

За кілька днів після Палати представників довгоочікуваний пакет військової допомоги Україні схвалив і Сенат США. Президент Байден пообіцяв підписати законопроєкт, щойно він потрапить на його стіл.

Сенат (верхня палата Конгресу Сполучених Штатів Америки) пізно увечері у вівторок, 23 квітня, за місцевим часом остаточно схвалив пакет військової допомоги Україні в розмірі майже 61 мільярд доларів. "За" проголосували 79 сенаторів, "проти" -18.

Окрім допомоги Україні, пакет також включає 26 мільярдів допомоги Ізраїлю, 8 мільярдів на підтримку союзників США в Індо-Тихоокеанському регіоні, а також положення про нові санкції проти Росії, КНР та Ірану і передання російських заморожених активів на користь України.

Президент США Джо Байден пообіцяв "підписати цей законопроєкт і звернутися до американського народу" відразу ж, "як він завтра дійде до мого столу", щоб почати відправлення зброї та техніки в Україну вже цього тижня.

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"Потреба нагальна: для України, яка стикається з неослабними бомбардуваннями з боку Росії; для Ізраїлю, який щойно зіткнувся з безпрецедентними атаками з боку Ірану; для біженців і тих, хто постраждав від конфліктів та стихійних лих по всьому світу, у тому числі у Газі, Судані та Гаїті; і для наших партнерів, які прагнуть безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, - йдеться в заяві глави Білого дому.

Також в адміністрації Байдена зазначили, що закон зробить "світ безпечнішими, оскільки ми підтримуємо наших друзів, які захищаються від терористів, таких як ХАМАС, та тиранів, таких як Путін".

Зеленський подякував США

Президент Володимир Зеленський подякував Сенату США за "схвалення життєво необхідної допомоги Україні", а також зазначив, що це голосування "зміцнює роль Америки як маяка демократії та лідера вільного світу".

Також він висловив вдячність усім американцям, які "продовжують підтримувати Україну та усвідомлюють, що історичне значення цього законопроєкту виходить за межі політики". Крім цього, він вказав, що цінує підтримку президента США Джо Байдена і "з нетерпінням очікує на швидке підписання законопроєкту та надання наступного пакету військової допомоги, що відповідатиме рішучості, яку завжди відчуваю в наших переговорах".

"Далекобійні спроможності України, артилерія та ППО є вкрай важливими інструментами для якнайшвидшого відновлення справедливого миру", - наголосив Зеленський.

Розблокування 60 мільярдів доларів для України

Нагадаємо, 20 квітня Палата представників Конгресу США після декількох місяців блокування затвердила масштабний пакет допомоги Україні, а також аналогічні пакети підтримки Ізраїлю і Тайваню. На підтримку законопроєкту висловилися 311 конгресменів, проти проголосували 112 осіб.

Протистояння демократів і республіканців в законодавчому органі США з питання подальшої допомоги Україні тривало з кінця 2023 року.