NYT: США чинили тиск на Україну через мобілізацію

За даними видання, домагаючись схвалення Конгресом подальшої військової допомоги ЗСУ, американські чиновники також вимагали від української влади розв'язати проблеми з призовом на війну.

США чинили на владу України тиск через мобілізацію, написало 26 квітня американське видання The New York Times (NYT) із посиланням на джерела.

За даними журналістів, тоді як американські чиновники домагалися схвалення Конгресом США подальшої військової допомоги Збройним силам України (ЗСУ), вони також вимагали від української влади "розв'язати проблеми з призовом".

NYT пише, що помічник державного секретаря США Джеймс О'Браєн під час свого візиту до України зазначив, що "мобілізаційні зусилля країни мають не менше значення для стабілізації фронту і перелому ходу війни, ніж артилерія". "Україна має бути впевнена, що у неї є люди, необхідні для боротьби", - казав він.

Новий закон про мобілізацію в Україні

Новий закон про мобілізацію в Україні був ухвалений 11 квітня та набуде чинності 18 травня. Після цього протягом 60 днів всі призовники, військовозобов'язані та резервісти муситимуть уточнити свої дані для територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Ті, хто отримав другу чи третю групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медичний огляд. Обмежено придатні також муситимуть пройти військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб отримати новий статус - "придатний" або "не придатний".

Чоловіки повинні будуть носити при собі військово-облікові документи. До тих, хто уникає оновлення даних чи ухиляється від мобілізації, передбачається низка покарань. Зокрема, штрафи для громадян складатимуть від 17 тисяч до 22,5 тисячі гривень, а також за поданням керівника ТЦК через суд зможуть позбавити водійських прав.

У США розблокували військову допомогу ЗСУ

Цього тижня, після місяців блокування республіканцям в Палаті представників, Конгрес США погодив виділення Україні 61 мільярда доларів військової допомоги.

Відразу ж після цього міністерство оборони США оголосило терміновий пакет допомоги ЗСУ на мільярд доларів.

26 квітня Пентагон повідомив про плани закупівлі зброї для України на шість мільярдів доларів. Це найбільший з досі оголошених пакетів військової допомоги, але зброю доставлятимуть не з наявних запасів, а замовлятимуть у виробників, тож її передача займе час.