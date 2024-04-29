Німеччина передала ЗСУ другу ППО Skynex і ракети до IRIS-T

ФРН передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони, снаряди й бронетехніка.

Німеччина передала Україні чергову партію військової допомоги, до якої увійшли додаткові засоби протиповітряної оборони (ППО), снаряди й бронетехніка. Про це повідомляється на сайті німецького уряду в понеділок, 29 квітня.

Збройні сили України (ЗСУ) отримали другий зенітний артилерійський комплекс (ЗРК) Skynex із боєприпасами та ракети до системи ППО Iris-T SLM (кількість не вказується).

Машин піхоти та боєприпаси

Також ЗСУ передали ще 10 бойових машин піхоти Marder з боєприпасами та запчастинами, боєприпаси для танків Leopard 2 (кількість не уточнюється), майже 30 тисяч боєприпасів до самохідних зенітних установок Gepard, три тисячі переносних протитанкових гранатометів RGW 90.

Крім того, в новій партії німецької допомоги 7 500 боєприпасів калібру 155 мм, 18 000 набоїв калібру 40 мм, мінометні боєприпаси калібру 120-мм (неназвана кількість).

Допомога включає і радіолокаційну станцію (РЛС) повітряного спостереження TRML-4D, систему самозахисту для гелікоптерів AMPS, шість тягачів для перевезення танків М1070 Oshkosh, мостоукладальний танк Beaver із запчастинами, інженерну броньовану машину Dachs, а також 60 підвісних моторів, 600 світлодіодних ламп, 100 000 аптечок, майже 2 000 маскувальних сіток і 2 000 дощовиків.

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