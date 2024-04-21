Німеччина готова передати Україні обладнання закритих ТЕС

Віцеканцлер Роберт Габек під час візиту до Києва запропонував Україні обладнання з закритих німецьких ТЕС, яке можна використати для ремонту станцій, атакованих Росією. Така ж пропозиція вже надійшла з Литви.

Німеччина запропонувала віддати Україні обладнання із закритих теплових електростанцій, що допоможе відновити енергосистему, пошкоджену російськими ударами. Про це 20 квітня в ефірі інформаційного телемарафону заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

"Наша група фахівців в Литві дивиться, яке устаткування на старих теплових електростанціях можна використати для відновлення в Україні. Це не тільки Литва. Щойно був Роберт Габек (Robert Habeck), віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використати", - зазначив міністр.

Читайте також: Удари РФ по енергосистемі України: влітку українці будуть без світла?

За словами Галущенка, такий варіант може стати непоганою опцією, адже якщо навіть зараз замовити виробництво нового обладнання, то на його прибуття точно не варто очікувати до наступної зими.

"Тотального блекауту в Україні не буде"

"Я з колегами акцентую на тому, що ми маємо отримати те, що є в наявності. Воно може бути використане, навіть якщо потребує певних ремонтів - ми їх зробимо, щоб воно відпрацювало зиму", - сказав керівник міненерго.

Також Галущенко зазначив, що на деяких енергооб'єктах, які постраждали після російських ударів, ще досі розбирають завали. У нього немає сумнівів, що надали такі атаки триватимуть, проте міністр запевнив, що до "тотальної катастрофи" вони не призведуть.

"Зараз багато з'явилося експертів. Всі все знають, кажуть, що завтра буде блекаут і тотальна катастрофа. Це все брехня, тотального блекауту в країні не буде", - сказав він.

Читайте також: Енергетика в Німеччині: міфи та факти про вугілля, газ, атом і відновлювані джерела енергії

РФ знищує українські ТЕС

Останніми тижнями російська армія систематично б'є дронами та ракетами по енергосистемі України.

Державна енергогенеруюча компанія ПАТ "Центренерго" повідомила, що втратила вже 100 відсотків генерації. У "Центренерго" загалом було три ТЕС: 25 липня 2022 російські війська окупували Вуглегірську ТЕС на Донеччині, 22 березня 2024 року вщент було знищено Зміївську ТЕС на Харківщині, а 11 квітня російські ракети зруйнували Трипільську ТЕС, яка була найбільшим постачальником електроенергії для споживачів у Київській, Черкаській та Житомирській областях.

Приватний енергетичний холдинг ДТЕК, який володіє левовою часткою генераційного ринку електроенергії в Україні, повідомив, що 11 квітня внаслідок російських обстрілів постраждало дві теплоелектростанції ДТЕК Енерго. На початку квітня компанія заявляла, що вже втратила 80 відсотків своїх генеруючих потужностей після російських атак. За даними ДТЕК, п'ять із шести ТЕС групи серйозно пошкоджені.