ДТЕК: Удари РФ пошкодили 5 з 6 ТЕС, ситуація дуже важка

ДТЕК втратила 80 відсотків генеруючих потужностей внаслідок ударів військ РФ, завданих 22 і 29 березня. У компанії констатують, що ситуація надзвичайно важка.

Внаслідок масованих ударів, який війська РФ завдали 22 та 29 березня, 80 відсотків генеруючих потужностей компанії ДТЕК втрачено, повідомили в компанії увечері вівторка, 2 квітня.

"Ситуація надзвичайно важка", - заявили в ДТЕК. Там зазначили, що з шести теплоелектростанцій (ТЕС) внаслідок ударів серйозно пошкоджені п'ять, та показали відео, як виглядає одна з ТЕС після атаки.

Раніше виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук заявляв, що у березні об'єкти компанії зазнали не менше десяти атак з боку військ РФ. Окрім ТЕС, постраждали також підстанції ДТЕК.

Удари РФ по енергосистемі України

Останніми тижнями війська РФ намагається цілеспрямовано завдавати ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури України, використовуючи для цього і дрони, і ракети різних типів.

Так, масована атака 22 березня стала наймасштабнішою атакою на українську енергетичну інфраструктуру за останній час. Тоді, зокрема, війська РФ поцілили в ДніпроГЕС- найбільшу гідроелектростанцію України. Також повідомляється, що внаслідок російського ракетного удару 22 березня була зруйнована Зміївська теплова електростанція (ТЕС) - одна з найбільших у Харківській області.

У ніч на 29 березня війська РФ завдали чергового масованого удару. Цілили, зокрема, в Канівську та Дністровську ГЕС. Через пошкодження внаслідок удару у шести областях запроваджували графіки аварійних відключень електроенергії.