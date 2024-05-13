Міненерго: Можливі обмеження для промислових споживачів

Міненерго: Можливі обмеження для промислових споживачів13 травня 2024 р.
Міністерство енергетики України застерегло щодо можливого обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів на тлі значних руйнувань енергооб'єктів країни внаслідок ударів РФ. Це випливає з поширеного в понеділок, 13 травня, повідомлення пресслужби відомства.
"Через значні пошкодження енергооб’єктів і нестачу електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів", - попередили в відомстві. У повідомленні уточнили, що такі обмеження можливі "у вечірні години".
Читайте також: Удари військ РФ по енергооб'єктах: У Києві зменшать освітлення вулиць
Крім того, "через обстріли на Донеччині, Харківщині та Сумщині припинено газопостачання 550 споживачам", наголосили в міністерстві.
Україна планує імпорт електроенергії з кількох країн
Водночас у відомстві поділилися планами активно імпортувати електроенергію з-за кордону задля покриття дефіциту в межах самої України. "Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: "Укренерго" попереджає про можливі відключення світла
Водночас диспетчерський центр компанії "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.
Крім того, у компанії уточнюють, що через дефіцит "сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи".
Як повідомлялося, в ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 76 ракетами і дронами. ППО вдалося збити 59 цілей. Влучання зафіксували в енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Ці удари значно погіршили ситуацію в українській енергетиці.