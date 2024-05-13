Міненерго: Можливі обмеження для промислових споживачів

На тлі значних пошкоджень енергооб’єктів і браку електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів, визнали в міненерго. Україна також планує імпорт електроенергії.

Міністерство енергетики України застерегло щодо можливого обмеження споживання електроенергії для промислових споживачів на тлі значних руйнувань енергооб'єктів країни внаслідок ударів РФ. Це випливає з поширеного в понеділок, 13 травня, повідомлення пресслужби відомства.

"Через значні пошкодження енергооб’єктів і нестачу електроенергії можливі обмеження для промислових споживачів", - попередили в відомстві. У повідомленні уточнили, що такі обмеження можливі "у вечірні години".

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Крім того, "через обстріли на Донеччині, Харківщині та Сумщині припинено газопостачання 550 споживачам", наголосили в міністерстві.

Україна планує імпорт електроенергії з кількох країн

Водночас у відомстві поділилися планами активно імпортувати електроенергію з-за кордону задля покриття дефіциту в межах самої України. "Сьогодні на запит України вже здійснювалося аварійне постачання електроенергії з Польщі, Румунії та Словаччини. Залучення аварійної допомоги передбачається й у години вечірнього максимуму споживання електроенергії", - йдеться в повідомленні.

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Водночас диспетчерський центр компанії "Укренерго" прогнозує застосування графіків обмеження потужності для промислових споживачів з 17:00 до 24:00.

Крім того, у компанії уточнюють, що через дефіцит "сьогодні запланований рекордний обсяг імпорту з 5 країн Європи".

Як повідомлялося, в ніч на 8 травня Росія атакувала Україну 76 ракетами і дронами. ППО вдалося збити 59 цілей. Влучання зафіксували в енергооб'єкти у Львівській, Вінницькій, Полтавській, Кіровоградській, Запорізькій та Івано-Франківській областях. Ці удари значно погіршили ситуацію в українській енергетиці.