Німеччина започаткувала ініціативу для посилення ППО України

Ініціатива спрямована на те, щоб мотивувати партнерів надати Україна невідкладну допомогу. В міноборони ФРН кажуть, що є велика кількість партнерів і країн, які дали знати, що вони зацікавлені у приєднанні до неї.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус (Boris Pistorius) і міністерка закордонних справ Анналена Бербок (Annalena Baerbock) звернулися до Європейського Союзу, країн-членів НАТО та третіх країн з закликом якнайшвидше посилити протиповітряну оборону (ППО) України, повідомляє у середу, 17 квітня, агенція Reuters.

Як заявив речник міністерства оборони ФРН, німецька ініціатива щодо надання більшої підтримки "спрямована на те, щоб активізувати і мотивувати велику кількість країн надати щось у короткостроковій перспективі". За його словами, вже визначилася достатньо велика кількість партнерів і країн, які дали знати, що вони зацікавлені у приєднанні до ініціативи.

Як наголосив представник німецького міністерства закордонних справ, метою ініціативи є домогтися невідкладних поставок Україні засобів ППО. "Нам потрібні системи протиповітряної оборони зараз, вони потрібні Україні зараз. І в рамках НАТО, і серед наших партнерів також відбуваються процедури, спямовані на те, щоб ще раз поглянути на запаси", - наголосив речник МЗС.

Читайте також: В ЄС відповіли Зеленському, чому Україну не захищають так, як Ізраїль

Patriot для України

Останнім часом російська армія значно посилила ракетно-дронові атаки на об'єкти енергетичної інфраструктури України. Через брак систем ППО російські ракети знищили Зміївську ТЕС 22 березня, а 11 квітня - Трипільську ТЕС на Київщині. Речник Повітряних сил Збройних сил України (ЗСУ) Ілля Євлаш зазначив, що для захисту українських міст від російських атак потрібно 25 систем типу Patriot.

13 квітня уряд Німеччини заявив про передачу Києву ще однієї системи протиповітряної оборони Patriot, яка надійде зі складів Бундесверу і має бути негайно передана.

Також на спеціальному засіданні Європейської ради, яке відбудеться в Брюсселі 17-18 квітня, лідери країн Євросоюзу обговорять постійні атаки Росії на мирних жителів України та її критичну інфраструктуру, зокрема енергетичні об'єкти. За словами чиновника Євросоюзу, який причетний до підготовки зустрічі, очікується, що як у кулуарах, так і, ймовірно, і на самому засіданні обговорюватимуть питання надання Києву ЗРК Patriot. До саміту по відеозв'язку приєднається і президент України Володимир Зеленський.