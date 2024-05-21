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Анналена Бербок прибула з візитом до Києва

Дмитро Шварц
21 травня 2024 р.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок приїхала 21 травня з візитом в Україну. Це вже її сьомий візит з початку повномасштабної війни.

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Глава МЗС Німеччини Анналена Бербок під час візиту до Києва в травні 2022 року
Бербок у Києві (архівне фото)Фото: Valentyn Ogirenko/REUTERS

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) прибула у вівторок, 21 травня, з візитом до Києва. Це вже її сьомий візит в Україну з початку повномасштабного російського вторгнення в лютому 2022 року.

Вона зауважила, що останнім часом ситуація в Україні знову різко загострилась через "російський ракетний терор" масованими авіаударами по цивільній інфраструктурі та наступ РФ у Харківській області.

За її словами, для захисту Україну "від російського граду ракет і безпілотників терміново потрібна посилена протиповітряна оборона". "Ось чому разом із міністром оборони Борисом Пісторіусом ми запустили глобальну ініціативу щодо посилення ППО. Зараз зібрано майже мільярд євро для додаткової підтримки українських сил ППО, і ми інтенсивно працюємо над тим, щоб було ще більше", - сказала міністерка.

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Бербок: Україна переможе у війні

Бербок зазначила, що німецька підтримка "ґрунтується на глибокій вірі в те, що Україна переможе у цій війні". "Путін припускає, що врешті-решт у нас вичерпаються сили, але ми витримаємо. Німеччина разом з багатьма іншими країнами з усіх частин світу твердо стоїть на боці України. Народ України може розраховувати на це в довгостроковій перспективі", - наголосила міністерка.

Вона додала, що підтримку дуже чітко покажуть в червні, коли в Берліні відбудеться конференція з відновлення України. "Разом із нашими партнерами по всьому світу та міцним альянсом бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади ми інвестуємо в довгострокову перспективу, щоб забезпечити майбутнє України", - заявила вона.

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