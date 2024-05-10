Welt: урядовиця ФРН приїхала до Кубракова, а його звільнили

Німецька міністерка Свенья Шульце 16 годин їхала до Києва, а на місці її чекав сюрприз - зустріч з Олександром Кубраковим скасована, бо його раптово звільнили.

Міністерка з економічної співпраці та розвитку Німеччини Свенья Шульце (Svenja Schulze) під час візиту в Київ 9 травня мала зустрітися з віцепрем'єр-міністром з відновлення України - міністром розвитку громад, територій та інфраструктури Олександром Кубраковим, утім одразу після її прибуття його раптово звільнили з посади, пише в п'ятницю, 10 травня, Die Welt .

"Міністерка здійснила 16-годинну подорож літаком, автомобілем і потягом до Києва... На місці на Свенью Шульце чекав сюрприз. Візит до України був затьмарений абсолютно несподіваним звільненням її найважливішого співрозмовника", - пише німецьке видання та додає, що Кубраков "встигнув лише подарувати їй намисто з білим голубом миру, яке вона потім носила під час візиту".

Доля конференції з відбудови України - під питанням

Шульце сприйняла звільнення Кубракова з розчаруванням. У межах цього візиту вона мала готувати з ним конференцію з питань відбудови України, яка відбудеться в Берліні 11-12 червня. Тому скасування зустрічі міністерка назвала "особисто для себе дуже, дуже сумним фактом".

"Це дійсно погана новина", - сказала Шульце. За її словами, Кубраков був "дуже відданий боротьбі з корупцією і успішним на своїй посаді", а разом вони просували багато проєктів.

Міністерка не змогла сказати, яке майбутнє тепер очікує на заплановану конференцію в Берліні. "Просто жаль, тому що це вже дуже близько, ми дуже інтенсивно готували все разом з ним і його командою. Того особистого контакту і довірливих відносин, які були побудовані, тепер не буде", - зазначила Шульце.