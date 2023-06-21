Берлін проведе конференцію з відбудови й вступу України в ЄС

У Лондоні проходить конференція з відбудови України, спрямована на залучення інвестицій. Наступного року її проведе Німеччина. Процес відновлення буде пов'язаний зі шляхом України до членства в ЄС, каже Анналена Бербок.

З огляду на майбутній вступ України до Європейського Союзу відбудовувати державу необхідно за стандартами блоку, заявила міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (Annalena Baerbock) у середу, 21 червня, на конференції з відновлення України в Лондоні.

"Наша мета - відбудувати Україну так, щоб вона була придатною для ЄС", - цитує Бербок агентство dpa. Основна увага обговорень цього року зосереджена на заохоченні приватних компаній інвестувати в Україну, яка постраждала від російської агресії. Водночас, за словами Бербок, конференція з відбудови України, яка відбудеться у 2024 році в Німеччині, буде зосереджена на процесі приєднання країни до ЄС.

У Лондоні міністерка також анонсувала виділення Німеччиною додаткових 416 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, що включатиме генератори, продукти харчування та намети. "Ми допомагаємо Україні інвестувати у відновлювані джерела енергії та енергоефективність", - зазначила Бербок і додала, що у такий спосіб відбудова України може бути "зеленою", а отже, довготривалою та стійкою.

Бербок: Україна має покласти край багаторічній корупції та кумівству

Водночас Бербок наголосила, що для приєднання до ЄС Україна має покласти край "30-річному кумівству та корупції". Вона визнала "неймовірно швидкий" прогрес України в реформаторських зусиллях у сфері медіа та верховенства права, але наголосила на необхідності подальшого поступу.

При цьому міністерка висловила переконання, що Україна приєднається до ЄС, а інвестиції в її відбудову назвала "зміцненням європейського внутрішнього ринку, особливо в тому, що стосується чистої енергії".

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Єврокомісія: Київ вражає темпами реформ

Президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) також заявила, що "не має жодних сумнівів" у тому, що Україна одного дня приєднається до ЄС.

"Українці кажуть нам, що коли вони уявляють своє майбутнє, то бачать прапор Європи, який майорить над їхніми містами. Я не сумніваюся, що Україна буде частиною нашого союзу", - сказала вона та додала, що Київ прискорив реформування з "вражаючою швидкістю та рішучістю".

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ЄС обіцяє використати російські активи на відбудову України

Крім того, фон дер Ляєн оголосила, що пропозиція щодо використання Євросоюзом заморожених російських активів для відбудови України буде висунута найближчими тижнями.

За її словами, заморожені російські активи мають бути використані, "тому що злочинець повинен бути притягнутий до відповідальності".

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Україна потребує шести мільярдів доларів у 2024

Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів у Лондоні, що Київ готує механізм, який дасть змогу конфіскувати до 500 мільярдів доларів російських активів, заморожених на Заході через війну РФ проти України.

Він також зазначив, що протягом найближчого року Україна потребуватиме близько шести мільярдів доларів на відбудову. "Ми поставили перед собою амбітну мету забезпечити цю суму за підсумками цієї конференції", - сказав Шмигаль.

Раніше Світовий банк оцінив вартість реконструкції України у понад 400 мільярдів доларів, водночас ця цифра щодня зростає з новими атаками РФ.

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Японія проведе конференцію з залучення інвестицій в Україну

Допомогти залучити необхідні інвестиції в Україну має на меті Японія, яка вже наприкінці 2023 - на початку 2024 року планує організувати у себе відповідну конференцію, повідомляє агенція Reuters. Як зазначив міністр закордонних справ Японії Йосімаса Хаясі, представники приватного сектору зможуть "рішуче підтримати відновлення та реконструкцію України".

Сама держава планує підтримувати Україну в основному через проєкти, спрямовані на розмінування та відновлення базової інфраструктури, такої як електроенергетика чи сільське господарство. Міністр наголосив, що це буде додатком до понад 7,6 мільярда доларів допомоги, яку Японія вже надала Україні.

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