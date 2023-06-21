ЄС збільшує фонд військової допомоги Україні

Посли ЄС погодили збільшення бюджету Європейського фонду миру, з якого допомагають зброєю Україні, на 3,5 мільярда євро.

У Європейському Союзі в середу, 21 червня, погодили виділення ще 3,5 мільярда євро в Європейський фонд миру, який використовують для військової допомоги Україні. Швеція, яка головує в Раді ЄС на ротаційній основі, заявила, що рішення підтримали на зустрічі в Брюсселі.

Наприкінці минулого року ЄС уже збільшував бюджет фонду на два мільярди євро. Всього на допомогу Україні в озброєнні 27 країн-членів Євросоюзу вже витратили близько 5,5 мільярда євро зі спільного фонду, створеного в 2021 році для підтримки країн-партнерів по всьому світу.

До цієї суми увійшли 3,6 мільярда євро на відшкодування членам ЄС вартості зброї, яку вони постачають офіційному Києву, та два мільярди євро на програму з постачання боєприпасів Україні.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни-члени ЄС і спільний фонд блоку виділили близько 15 мільярдів євро на озброєння Збройних сил України (ЗСУ). Крім того, ЄС займається підготовкою тисяч українських військовослужбовців і планує до кінця цього року натренувати 30 тисяч солдатів.

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